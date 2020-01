La torta all’arancia di Natalia Cattelani, la ricetta dolce La prova del cuoco di oggi 21 gennaio 2020

Dolce perfetto per La prova del cuoco oggi 21 gennaio 2020 con la ricetta della torta all’arancia di Natalia Cattelani, la torta preparata con Elisa Isoardi e Claudio Lippi. La torta con l’arancia della Prova del cuoco è perfetta per tutta la famiglia, dalla colazione alla merenda ma bellissima con la preparazione di Natalia Cattelani anche per un buffet di dolci, una festa. E’ una torta La prova del cuoco facile da fare ma deliziosa più delle altre torte all’arancia perché aggiungiamo il caramello, le fette di arancia e uno sciroppo. Sarà quindi una torta morbida, soffice, buonissima. Ecco la ricetta dolce di oggi di Natalia Cattelani.

LA RICETTA DI NATALIA CATTELANI DELLA TORTA ALL’ARANCIA – RICETTE DOLCI LA PROVA DEL CUOCO OGGI 21 GENNAIO 2020

Ingredienti per la torta all’arancia di Natalia Cattelani – Per l’impasto: 250 g di farina 0, 50 g di amido di mais, 160 g di zucchero, 90 g di latte





Preparazione: il caramello lo facciamo con lo zucchero versato in pentola con un pochino di acqua, facciamo scaldare e aspettiamo che caramelli, deve avere un colore ambrato. Togliamo dal fuoco e uniamo subito il burro e 3 o 4 cucchiai di succo d’arancia. Versiamo il caramello nella teglia ben imburrata. Natalia utilizza una teglia quadrata, così dispone sul caramello le fettine d’arancia tagliate sottile e a mezza luna con tutta la buccia.

Nella planetaria montiamo le uova con lo zucchero poi uniamo olio, il latte, la buccia grattugiata dell’arancia, il succo di arancia e poi la farina lavorando adesso con il mestolo di legno, a mano. Ovvio che possiamo fare tutto a mano. Uniamo l’amido di mais e il lievito per dolci, mescoliamo bene e versiamo tutto nello stampo sulle arance. Mettiamo in forno a 170 gradi per circa 40 minuti ventilato, se statico invece 180 gradi sempre per 40 minuti.

Intanto, prepariamo lo sciroppo con zucchero e succo d’arancia, mescoliamo, facciamo sciogliere. Togliamo la torta dal forno e la facciamo intiepidire ma non raffreddare del tutto e capovolgiamo nel vassoio e spennelliamo subito con lo sciroppo, lo usiamo tutto perché la torta lo assorbe.