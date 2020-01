Natale Giunta, la ricetta della torta al cioccolato con mascarpone e lamponi per La prova del cuoco

Questa volta è Natale Giunta a La prova del cuoco a suggerire la ricetta della torta cioccolato mascarpone e lamponi, la ricetta di un dolce diverso dai soliti. Natale Giunta a La prova del cuoco oggi 22 gennaio 2020 ha proposto la torta con base di pan di Spagna al cacao e farcita con crema al mascarpone, con i lamponi, con la confettura di lamponi e in più altro cioccolato, il cioccolato fondente. Non perdete questa e le altre ricette in tv, le ricette La prova del cuoco del 2020. Seguiamo nel dettaglio la ricetta della torta al cioccolato di Natale Giunta. Se vi piace il mascarpone è la vostra torta. Ecco la ricetta dolce di oggi della prova del cuoco.

LA RICETTA DI NATALE GIUNTA DELLA TORTA CIOCCOLATO MASCARPONE E LAMPONI

Ingredienti – Per il pan di Spagna: 20 g di farina 00, 4 albumi, 20 g di fecola di patate, 4 tuorli, 155 g di zucchero, 30 g di cacao amaro in polvere – per la confettura di lamponi: 300 g di lamponi, 125 g di zucchero, 10 ml di succo di limone – Per la crema al mascarpone: 300 g di mascarpone, 200 g di panna, 100 g di zucchero, scorza di limone – inoltre 300 g di cioccolato fondente

Preparazione: iniziamo dal pan di Spagna e montiamo gli albumi aggiungendo un po’ alla volta lo zucchero, otteniamo una neve lucida e poi aggiungiamo a filo i tuorli sempre lavorando magari nella planetaria.

Setacciamo la farina con la fecola e il cacao. Versiamo una parte del composto di uova in una ciotola e aggiungiamo una parte delle polveri, lavoriamo e uniamo il burro fuso, mescoliamo e uniamo questo composto al resto della massa montata di uova. Aggiungiamo le polveri avanzate.

Disponiamo gli anelli del diametro di 18 cm e altri 8 mm sulla teglia foderata con la carta forno, versiamo il composto, livelliamo e mettiamo in forno a 220 gradi per 6 o 7 minuti. Togliamo dal forno e facciamo intiepidire poi rimuoviamo i dischi. Otteniamo due dischi di pan di Spagna.





Per la confettura di lamponi mettiamo i lamponi nel pentolino con lo zucchero, uniamo mascarpone e zeste di limone.

Sciogliamo il cioccolato. Farciamo i due dischi della torta con la crema al cioccolato, la confettura di lamponi e la crema al mascarpone. Decoriamo coni lamponi e ciuffi di crema.