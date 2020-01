Alessandra Spisni ci regala la ricetta della torta al cioccolato bianco a La prova del cuoco

Tra le ricette dolci La prova del cuoco oggi 27 dicembre 2020 la ricetta della torta al cioccolato bianco di Alessandra Spisni. A La prova del cuoco del lunedì Alessandra Spisni ha regalato la ricetta del dolce fatto con la pasta frolla e con il ripieno di cioccolato bianco fuso con la panna. Quindi una pasta frolla ripiena, una ricetta dolce La prova del cuoco facile e veloce da realizzare. Come sempre la Spisni a La prova del cuoco aggiunge tanti preziosi consigli dalla pasta frolla al modo di completare la sua torta con il ripieno di cioccolato bianco. Ecco la ricetta della torta di oggi di Alessandra Spisni per La prova del cuoco di lunedì 27 gennaio 2020.

LA RICETTA DELLA TORTA AL CIOCCOLATO BIANCO DI ALESSANDRA SPISNI

Ingredienti – per la pasta frolla: 400 g di farina, 160 g di burro, 160 g di zucchero, 2 uova, scorza di limone grattugiata, bicarbonato e sale – Per la farcia: 200 g di cioccolato bianco e 100 g di panna fresca – per decorare: zucchero a velo

Preparazione: iniziamo dalla frolla che non lavoriamo a lungo, impastiamo quindi la farina con le uova, lo zucchero, il burro ben freddo a pezzetti e un pizzico di bicarbonato, anche la scorza di limone grattugiata e un pizzico di sale.

Dividiamo la frolla in due panetti e stendiamo tra due fogli di carta forno ottenendo due dischi, meno la tiriamo e meglio è dice la Spisni. Stendiamo un disco di frolla nella tortiera foderata con la carta forno. Abbiamo il guscio di frolla crudo.

Nel pentolino sciogliamo il cioccolato bianco nella panna fresca, mescoliamo bene e versiamo il tutto nel guscio di frolla. Copriamo con l’altro disco di pasta frolla e richiudiamo con la pasta che fuoriesce dai bordi ripiegandola verso il centro della torta.

La frolla Mettiamo in forno minimo a 200 gradi per 10 minuti meglio se ventilato, si deve solo colorare senza cuocere il cioccolato. Facciamo un po’ raffreddare e completiamo con lo zucchero a velo.