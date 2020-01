Daniele Persegani prepara la zuppa inglese, la ricetta dolce La prova del cuoco del 29 gennaio 2020

Un’altra ricetta dolce La prova del cuoco oggi 29 gennaio 2020 ed è la ricetta di Daniele Persegani della zuppa inglese. Una zuppa inglese oggi davvero golosa non solo perché servita in una coppa enorme e trasparente ma perché Persegani l’ha resa ancora più deliziosa e bella da vedere. La zuppa inglese dalle ricette La prova del cuoco del 2020 è il dolce che non possiamo perdere anche perché è facile da realizzare. Savoiardi, sciroppo di alchermes, la crema veloce da fare e poi tutto insieme, panna montata compresa, è una vera bontà dolce firmata da Daniele Persegani per le ricette dolci La prova del cuoco. Non perdete questa e le altre ricette dolci del cooking show di Rai 1.

LA RICETTA DELLA ZUPPA INGLESE DI DANIELE PERSEGANI DALLE RICETTE LA PROVA DEL CUOCO 29 GENNAIO 2020

Ingredienti zuppa inglese La prova del cuoco: 500 g di savoiardi, mezzo litro di sciroppo all’aroma di alchermes, 250 ml di panna montata, 30 g di zucchero a velo

Per la crema: 1,6 l di latte intero, 400 ml di panna, 15 tuorli, 400 g di zucchero, 130 g di amido di riso, 1 bacca di vaniglia, 350 g di cioccolato fondente, 200 g di cioccolato bianco





Preparazione: nel pentolino facciamo bollire il latte e la panna con la vaniglia e metà dello zucchero (200 g). A parte montiamo i tuorli con il resto dello zucchero, uniamo l’amido e poi versiamo il composto nel pentolino con il latte, portiamo a bollore e mescoliamo sempre con la frusta poi togliamo dal fuoco. Tritiamo separati i due cioccolati.

Dividiamo la crema in due parti, un una uniamo i 200 g di cioccolato fondente tritato, mescoliamo e facciamo raffreddare, copriamo con la pellicola a contatto.

Il cioccolato bianco tritato lo aggiungiamo alla crema fondente fredda e il fondente alla crema gialla.

Usiamo una coppa trasparente e alterniamo gli strati di savoiardi bagnati con lo sciroppo all’alchermes con le due creme. Completiamo con la crema gialla e poi con ciuffi di panna montata. Decoriamo con fili di cioccolato fuso e poi dopo due ore almeno possiamo servire.