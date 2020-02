Ricette Geo: facciamo la panna cotta con riduzione al vino cotto

Cosa possiamo preparare di buono in questo fine settimana di febbraio? Abbiamo pensato di suggerirvi la ricetta di un dolce che è stato preparato in tv qualche giorno fa. Ci riferiamo alla ricetta della panna cotta con riduzione di vino cotto che è arrivata dalla cucina di Geo. La ricetta è stata preparata nella puntata dell’11 febbraio 2020 e noi ve la riproponiamo in modo che possiate cucinare questo dolce perfetto.

E per chi se la fosse persa, sempre nella stessa puntata di Geo, è stata realizzata anche la ricetta del rotolo di Pan di Spagna ( per leggere la ricetta del rotolo cliccate qui). La ricetta è stata preparata da Giovanni dell’Agnese nella cucina di Rai 3 in compagnia di Sveva Sagramola.

RICETTE GEO: PREPARIAMO LA RICETTA DELLA PANNA COTTA

Per 6 persone

1000 g panna liquida da dolce

150 g zucchero

10 fogli di colla di pesce da 1 g

½ bacca di vaniglia a piacere

1 pizzico di sale

Per la riduzione

200 g vino rosso

30 g zucchero

Procedimento: ecco come si prepara la ricetta della panna cotta

Portare quasi a ebollizione la panna con lo zucchero e un pizzico di sale, girare spesso per non farla attaccare sul fondo. A parte mettere a bagno la colla di pesce. Una volta che la panna starà per prendere il bollore toglierla dal fuoco e aggiungere la colla di pesce strizzata. Girare fino a farla scioglierla completamente. Mettere il composto ottenuto in barattolini di vetro e riporre in frigorifero per circa 5 ore.

In una pentola far ridurre a fuoco lento il vino con il glucosio. Lasciare raffreddare e rovesciare la riduzione ottenuta nel barattolino fino a ricoprire la panna cotta. Chiudere con il coperchio e servire.

( fonte foto Pagina FB Geo)

