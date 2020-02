Natale Giunta trasforma le chiacchiere di Carnevale in testa di turco, la ricetta La prova del cuoco

Un dolce di Carnevale da La prova del cuoco oggi 20 febbraio 2020, la ricetta delle chiacchiere di Natale Giunta e la ricetta della testa di turco. Due dolci in uno per Giunta che dopo avere fritto le sfoglie e ottenuto delle chiacchiere giganti trasforma il tutto in una teglia aggiungendo la crema di latte. E’ un dolce La prova del cuoco per Carnevale che va poi in frigo due ore prima di servire. Tra le ricette dolci di Carnevale a La prova del cuoco forse questa è troppo originale, un risultato un po’ troppo molle. Ecco la ricetta delle chiacchiere di Natale Giunta e poi del dolce La prova del cuoco di oggi. Non perdete la altre ricette in tv di oggi.

LA RICETTA DI NATALE GIUNTA DELLE CHIACCHIERE – TESTA DI TURCO PER CARNEVALE

Ingredienti: 200 g di farina, 2 uova, 1 litro di latte, 200 g di zucchero, 100 g di amido di mais, 100 g di gocce di cioccolato fondente, 1 l di olio di semi di arachide, cannella, scorza di limone, codette di zucchero colorate

Preparazione: per la sfoglia impastiamo la farina con le uova e otteniamo il classico panetto liscio e omogeneo, tiriamo la sfoglia sottile e otteniamo dei rettangoli. Natale Giunta li lascia interi e grandi per fare poi un altro dolce. Friggiamo i rettangoli in abbondante olio di semi ben caldo. Scoliamo su carta da cucina e se vogliamo aggiungiamo lo zucchero a velo, abbiamo le chiacchiere.

Per fare la testa di turco prepariamo prima la crema: sciogliamo l’amido di mais in un bicchiere di latte. Scaldiamo il resto del latte nel pentolino e uniamo lo zucchero, mescoliamo e uniamo l’amido sciolto nel latte, mescoliamo con la frusta, evitiamo i grumi e alla fine aggiungiamo la scorza di limone e la cannella in polvere.

Nella pirofila disponiamo un primo strato di chiacchiere, le sfoglie fritte, copriamo con la crema di latte e aggiungiamo la cannella in polvere. Proseguiamo con altri strati e completiamo con la crema. Se vogliamo aggiungiamo gocce di cioccolato e codette di zucchero colorate. Mettiamo in frigo 2 ore e poi completiamo con la cannella e serviamo a quadrotti.