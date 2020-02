La ricetta delle rose di Carnevale di Diego Bongiovanni, le chiacchiere La prova del cuoco (Foto)

A La prova del cuoco ricette di Carnevale da non perdere oggi 25 febbraio 2020. Diego Bongiovanni ha preparato le rose di Carnevale con crema pasticciera (foto). Sono dolci di Carnevale che in parte ricordano le chiacchiere, il classico dolce che non può mancare oggi martedì grasso ma lo chef de La prova del cuoco oggi ci regala una ricetta molto più golosa e non così complicata. Una ricetta di Carnevale golosissima, sono le rose di Carnevale che possiamo preparare anche adesso, ci vuole davvero poco tempo, impastiamo, friggiamo e farciamo e ovviamente decoriamo con confetti colorati, caramelle, marshmallow, altrimenti non sarebbe Carnevale, altrimenti non sarebbe la ricetta di Diego Bongiovanni per il Carnevale. Ecco una delle ricette La prova del cuoco per Carnevale da non perdere, le rose di Carnevale.

LA RICETTA DI CARNEVALE LA PROVA DEL CUOCO – ROSE DI CARNEVALE DI DIEGO BONGIOVANNI

Ingredienti: 200 g di farina 00, 20 g di burro, 30 g di zucchero, 1 uovo, 1 scorza di limone, coloranti alimentari, olio per friggere, 90 g di vino moscato – Per decorare: crema pasticciera, amarene, confetti colorati, caramelle gommose e marshmallow

Preparazione: impastiamo un uovo con lo zucchero, il burro, la farina e lavoriamo il tutto aggiungendo il vino bianco. Otteniamo un composto omogeneo e dividiamo l’impasto in quattro parti, ognuno lo coloriamo con un colore alimentare diverso, magari rosso, azzurro, verde e arancione, come ha fatto Diego Bongiovanni a La prova del cuoco oggi.

Tiriamo le sfoglie sottili ovviamente ottenendo tutti colori diversi, usando la nonna papera. Usiamo coppapasta di varie dimensioni e ritagliamo tanti dischetti di tutti i colori. Su ogni dischetto facciamo delle piccole incisioni sui bordi. Lo chef non è molto preciso con i tagli quindi non ci metteremo molto tempo. Mettiamo insieme i cerchi dal più grande al più piccolo, quindi 4 e mischiando i vari colori. Al centro dei dischetti schiacciamo con il cucchiaio di legno, con la parte del manico, adagiamo le rose sulla schiumarola e immergiamo nell’olio caldo e profondo sempre mantenendo cucchiaio di legno e schiumarola. Scoliamo su carta da cucina, farciamo al centro con la crema e completiamo con le decorazioni.