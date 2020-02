I dolcetti al miele di Luisanna Messeri, la ricetta La prova del cuoco di oggi

La ricetta dei dolcetti al miele di Luisanna Messeri, la ricetta La prova del cuoco dolce di oggi 28 febbraio 2020. Un po’ di storia a La prova del cuoco oggi con Luisanna Messeri che ha tirato fuori questi dolcetti serviti con il miele ma a cui aggiunge anche il pepe e completa con noci e pinoli. Di certo è una delle ricette La prova del cuoco che dobbiamo provare, così diversa dalle ricette dolci di oggi. La farina di farro, la farina di castagne, il latte di capra, non possiamo perdere questi dolcetti con il miele. Ecco la ricetta da non perdere oggi, per i curiosi una vera delizia. Se avete in casa gli ingredienti preparate subito questi dolci al miele che vanno serviti tiepidi o freddi. Appuntamento a lunedì con le altre nuove ricette La prova del cuoco.

LA RICETTA DI LUISANNA MESSERI DEI DOLCETTI AL MIELE – RICETTA DOLCE LA PROVA DEL CUOCO

Ingredienti per i dolcetti al miele di Luisanna Messeri: 500 g di farina di farro semintegrale, 50 g di farina di castagne, 1 latte di capra, sale, 1 barattolo di miele di acacia, olio per friggere, pepe nero in grani, semi di papavero, pinoli e noci sgusciate

setacciamo le farine e versiamo nella pentola, aggiungiamo il latte e mescoliamo con cura. Mettiamo sul fuoco e aggiungiamo il sale, facciamo cuocere sempre girando con la frusta, facciamo addensare. Versiamo il composto ottenuto su un foglio di carta forno unto con olio e otteniamo uno strato di 1 cm circa. Facciamo così raffreddare.

Facciamo sciogliere il miele a bagnomaria. Quando i dolcetti sono tiepidi li immergiamo nel miele, disponiamo nel piatto e completiamo con il pepe macinato. Decoriamo con semi di papavero, pinoli e noci. Possiamo servire questo piatto che sa di storia, la ricetta dulcis in fundo di Luisanna Messeri.