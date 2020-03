La ricetta della torta di mele grattugiata di Natalia Cattelani a La prova del cuoco oggi

E’ da preparare subito la torta di mele grattugiata di Natalia Cattelani, la ricetta La prova del cuoco di oggi 3 marzo 2020. Come sempre le ricette delle torte di Natalia Cattelani sono una vera delizia, semplici, golose, proprio come la ricetta di oggi della torta di mele grattugiate. Aggiungiamo subito alle migliori ricette La prova del cuoco questa torta che è di pasta frolla con un ripieno di mele grattugiate e noci, una vera delizia ma è anche una ricetta dolce La prova del cuoco che fa bene. Senza dubbio la ricetta migliore di oggi. Provate subito a fare la torta di oggi di Natalia Cattelani magari con i vostri figli.

TORTA DI MELE GRATTUGIATE DI NATALIA CATTELANI – RICETTE LA PROVA DEL CUOCO

Ingredienti – Per la pasta: 320 g di farina, 120 g di burro, 80 g di zucchero, 2 tuorli d’uovo, 1 o 2 cucchiai di yogurt bianco e 1 cucchiaino di lievito per dolci – Per il ripieno: 4 mele, 60 g di zucchero, 4 cucchiai di noci tritate e cannella

Preparazione: nella planetaria mettiamo la farina e il burro, uniamo solo dopo lo zucchero. Possiamo anche lavorare il tutto in una ciotola a mano. Uniamo quindi i 2 tuorli d’uovo, lavoriamo. (Mettiamo gli albumi nel congelatore perché poi li possiamo usare quando ci servono). Aggiungiamo all’impasto il lievito e lo yogurt bianco. Dividiamo l’impasto in due parti, una più grande che stendiamo subito, l’altra più piccola la mettiamo in frigo avvolta nella pellicola per alimenti

Laviamo le mele, le sbucciamo e grattugiamo con la grattugia a fori grossi, aggiungiamo lo zucchero del ripieno e mescoliamo.

Stendiamo la frolla e disponiamo nella teglia imburrata. Sul fondo della frolla aggiungiamo le noci tritate in modo grossolano. Aggiungiamo sopra le mele. Prendiamo il panetto di frolla ben freddo e lo grattugiamo con la grattugia a fori grossi. Aggiungiamo la frolla grattugiata sulla torta. Mettiamo in forno a 180 gradi per 35 – 40 minuti. Completiamo la torta con lo zucchero a velo.