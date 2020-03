La crema fritta è la ricetta di Alessandra Spisni per La prova del cuoco di oggi (Foto)

La ricetta dolce La prova del cuoco oggi 6 marzo 2020 è la ricetta della crema fritta di Alessandra Spisni. In cucina con Alessandra Spisni c’è la bella Anna Falchi che non se la cava male e così impara come tutti a fare la crema fritta. Per le ricette La prova del cuoco un’altra ida da aggiungere e da copiare, da rifare in modo semplice. Il suggerimento è di preparare la crema in anticipo, il giorno prima, poi sarà davvero veloce friggere i cubotti e gustarli uno dopo l’altro. Non perdete le altre ricette La prova del cuoco. Di seguito gli ingredienti e ogni passaggio per un dolce perfetto per la famiglia, come merenda e da gustare anche in occasione di una festa.

RICETTE LA PROVA DEL CUOCO OGGI 6 MARZO 2020 – LA CREMA FRITTA DI ALESSANDRA SPISNI

Ingredienti crema fritta La prova del cuoco: 60 g di farina, 500 ml di latte, 4 uova, 1 limone, 125 g di zucchero, sale q.b., pane grattato, strutto e zucchero a velo

Preparazione crema fritta Alessandra Spisni: abbiamo la crema fredda già pronta e il consiglio è di prepararla il girono prima così sarà perfetta per friggerla. Quindi scaldiamo il latte con la scorza di limone, senza il bianco facciamo attenzione. Nella ciotola versiamo i tuorli con lo zucchero, solo un pizzico di sale, lavoriamo e uniamo la farina, quindi mescoliamo e aggiungiamo un po’ alla volta il latte tiepido, mescoliamo bene e versiamo tutto nella pentola. Mescoliamo sempre e facciamo cuocere e addensare la crema. Versiamo la crema nella teglia rettangolare magari foderata con la carta forno o con la pellicola. Copriamo con la pellicola e mettiamo in frigo.

Tagliamo la crema fredda a quadrotti, la Spisni utilizza il filo. Possiamo tagliare a quadrotti e poi a triangoli o possiamo fare dei rettangoli o semplici quadratini. Passiamo la crema a quadrotti nel pane grattugiato poi nelle uova sbattute e poi ancora nel pane grattugiato. Facciamo sciogliere abbondante strutto o scaldiamo abbondante olio. Friggiamo la crema, deve diventare dorata e scoliamo su carta da cucina. Completiamo con lo zucchero a velo.