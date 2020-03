I biscotti da tè di Cinzia Fumagalli, la ricetta La prova del cuoco di oggi

Dalle ricette La prova del cuoco oggi 9 marzo 2020 ancora una lezione di cucina di Cinzia Fumagalli e la ricetta dei biscotti da tè. Una ricetta dolce La prova del cuoco facile per ottenere dei golosi biscotti di pasta frolla con la marmellata. Sono i classici biscotti da tè ma la Fumagalli suggerisce una ricetta davvero semplice per tutti. Basta preparare l’impasto con tutti gli ingredienti ma fate attenzione perché per la ricetta La prova del cuoco dei biscotti da tè usiamo i tuorli sodi. Mettiamo il panetto in frigo poi facciamo delle palline, schiacciamo, creiamo il buco per la marmellata e via in forno. Avremo in breve tempo i biscotti di pasta frolla con la marmellata per la colazione e la merenda. Ecco la ricetta di oggi di Cinzia Fumagalli dalle cucine di Rai 1.

LA RICETTA DEI BISCOTTI DA TE’ DI CINZIA FUMAGALLI – RICETTE LA PROVA DEL CUOCO 9 MARZO 2020

Ingredienti: 3 tuorli sodi passati al setaccio, 120 g di farina, 50 g di zucchero a velo, 100 g di burro a temperatura ambiente, scorza di limone grattugiata, sale, marmellata a piacere

Preparazione ricetta biscotti da tè La prova del cuoco: abbiamo già preparando in modo semplice le uova sode, le sgusciamo e dividiamo i tuorli dagli albumi. Nella ciotola versiamo i tuorli che passiamo al setaccio, aggiungiamo la farina, lo zucchero a velo, i 100 g di burro a temperatura ambiente, un pizzico si sale e la scorza di limone bio grattugiata. Impastiamo bene il tutto e otteniamo una pasta frolla morbida. Avvolgiamo il panetto nella pellicola e mettiamo in frigo, facciamo riposare almeno per 1 ora.

Prendiamo l’impasto dal frigo e formiamo delle palline che schiacciamo leggermente. Disponiamo le palline sulla teglia foderata con la carta forno, le schiacciamo al centro con il dito e farciamo con un po’ di marmellata. Mettiamo in forno a 170 gradi statico per 15 – 18 minuti. Facciamo raffreddare e gustiano i nostri biscottini da tè.