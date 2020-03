Ricette Anna Moroni, le crostatine con la marmellata di oggi

Anna Moroni ci regala nuove ricette sul suo profilo social e su Instagram oggi ha pubblicato la golosa ricetta delle crostatine con la marmellata. Vari tipi di marmellata o se preferite vari tipi di crema e il risultato ci sembra davvero goloso. Tra dirette sui social e i piatti e i dolci che prepara per la sua famiglia Anna Moroni continua a farci tanta compagnia. Come sempre c’è Andrea Mainardi che l’adora e la prende un po’ in giro. In tanti seguono le ricette dolci di Anna Moroni e questa volta non possiamo perdere la ricetta per fare le crostatine alla marmellata, l’idea perfetta per la colazione e la merenda di tutta la famiglia. Ecco la deliziosa ricetta di oggi di Anna Moroni.

LA RICETTA DELLE CROSTATINE CON LA MARMELLATA DI ANNA MORONI

Ingredienti crostatine di Anna Moroni – Per la frolla: 100 g di burro, 100 g di zucchero, 1 uovo intero, 200 g di farina, 1 limone grattugiato, un pizzico di sale

Preparazione per le crostatine: in pochissimo tempo otteniamo la pasta frolla, mescoliamo nella ciotola il burro freddo a pezzetti con lo zucchero semolato, lavoriamo a mano o nella planetaria il tempo necessario per ottenere un composto omogeneo e compatto. Aggiungiamo quindi 1 uovo intero, la farina setacciata, la buccia di limone grattugiata e anche un pizzico di sale, lavoriamo ancora il tutto ma non lavoriamo l’impasto a lungo. Avvolgiamo il panetto nella pellicola e mettiamo in frigo, facciamo riposare circa 4 ore.

Dobbiamo usare il panetto freddo così potremo lavorarlo con facilità. Stendiamo quindi l’impasto freddo con il matterello e otteniamo uno spessore di mezzo cm. Imburriamo e infariniamo le formine per le crostine e con il tagliapasta ricaviamo dei dischi di frolla più grandi delle formine da foderare. Bucherelliamo il fondo con la forchetta e farciamo le crostatine con la marmellata. Facciamo anche le strisce per le crostate e mettiamo in forno 25 minuti circa a 180 gradi.