Biscottoni al latte, la ricetta di Natalia Cattelani dal suo blog

Natalia Cattelani continua a farci compagnia con le sue ricette, con le sue dirette sui social e questa volta ci regala la ricetta dei biscottoni al latte, la ricetta dal suo blog di cucina Tenpo di cottura. La ricetta dei biscotti di Natalia Cattelani è la ricetta da cui possiamo partire per ottenere dei biscotti semplici da inzuppo o i biscotti con le gocce di cioccolato, anche i biscotti bicolore come le girelle. Come sempre anche questa ricetta di Natalia Cattelani è perfetta, facile e veloce, possiamo preparare questi biscotti con i nostri bambini, dare forme diverse e anche gusti. Usiamo un po’ di lievito per dolci o il bicarbonato e avremo i biscotti della Cattelani buonissimi per la colazione e la merenda.

LA RICETTA DEI BISCOTTONI AL LATTE – RICETTE NATALIA CATTELANI

Ingredienti biscotti di Natalia Cattelani: 250 g di farina 0, 50 g di amido di mais, 80 g di zucchero, 60 g di latte 1 uovo, 60 g di burro morbido oppure 50 g di olio di semi, 2 cucchiaini di lievito per dolci (oppure mezzo cucchiaino di bicarbonato), buccia di limone grattugiata, gocce di cioccolato e cacao amaro se vogliamo variare forma e gusto

Preparazione: accendiamo subito il forno a 170 gradi. Foderiamo la teglia con la carta forno e possiamo preparare i nostri biscotti. Nella ciotola mescoliamo lo zucchero e il burro morbido. Se non abbiamo il burro possiamo utilizzare l’olio di semi. Aggiungiamo adesso nella ciotola anche la buccia di limone grattugiato, il latte e l’uovo. Lavoriamo bene il tutto e aggiungiamo la farina setacciata con il lievito.

Impastiamo il tutto ottenendo un panetto compatto. Non facciamo lievitare, non facciamo riposare il panetto. Possiamo adesso dare forma ai nostri biscotti. Possiamo fare i biscotti rettangolari per avere i classici biscottoni per il latte. Possiamo aggiungere a una parte dell’impasto le gocce di cioccolato per avere i classici biscotti tondi. Possiamo aggiungere in parte dell’impasto il cacao amaro per ottenere i biscotti a due colori, le golose girelle. Mettiamo in forno per 15 minuti circa, facciamo attenzione alla cottura, non facciamo bruciare i nostri biscotti.