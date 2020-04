Le ricette di Maria, la torta al cacao per la merenda

Che delizia la torta al cacao che la dolce Maria ci ha proposto per la merenda. Una torta perfetta anche per chi è intollerante al lattosio perché Maria ha utilizzato la margarina invece del burro suggerendo la gradina. Volendo possiamo sostituirla con l’olio di semi di girasole o procedere con il classico burro. Uno stampo molto carino di silicone e la forma della torta al cacao di Maria rende la merenda di tutta la famiglia un momento perfetto. Ovviamente possiamo utilizzare lo stampo che preferiamo. Il risultato è una torta soffice dal gusto intenso di cacao e in più se vogliamo aggiungiamo il bicchierino di liquore che preferiamo. Alla prossima ricetta di Maria.

LA RICETTA DELLA TORTA AL CACAO SENZA BURRO

Ingredienti: 120 g di zucchero, 120 g di gradina (oppure 1 bicchiere di olio di girasole oppure 120 g di burro), 300 g di farina 0, 3 uova, 75 g di cacao amaro in polvere, 1 bicchierino di liquore a piacere, 1 bustina di lievito per dolci

Preparazione: montiamo le uova con lo zucchero, devono diventare spumose, aggiungiamo un po’ alla volta la farina, meglio se setacciata, continuiamo a lavorare il composto e possiamo aggiungere anche la margarina, il liquore che preferiamo, magari il limoncello o altro liquore che abbiamo in casa. Aggiungiamo anche il cacao amaro in polvere e alla fine il lievito per dolci. Lavoriamo bene il tutto.

Maria ha usato lo stampo di silicone e il risultato è davvero delizioso. Se non abbiamo lo stampo in silicone scegliamo se imburrare e infarinare lo stampo classico o utilizzare la carta forno. Il consiglio è di imburrare alcuni punti dello stampo per tenere poi forma la carta forno. Mettiamo in forno a 180 gradi già raggiunti, funzione statica per 40 minuti circa. Facciamo la prova stecchino, come sempre. Facciamo intiepidire e sformiamo, facciamo raffreddare e gustiamo la torta di Maria.