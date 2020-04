Ricette Marco Bianchi, la torta doppio ciocco

Tra le ricette di Marco Bianchi non possiamo perdere la ricetta della torta doppio ciocco wow, la torta al cioccolato perfetta per tutta la famiglia. E’ una delle ricette della salute che Marco adora, come sempre ottimi ingredienti e preparazione semplice e veloce. E’ una torta perfetta per smaltire il cioccolato che magari avremo in casa a Pasqua, anche se questa Pasqua sarà molto diversa dalle altre. La torta doppio ciocco è tra i suggerimenti che troviamo sulla pagina Facebook di Marco Bianchi ma se vogliamo scoprire tanti preziosi consigli e tante altre golose ricette della salute diamo un’occhiata anche al suo blog.

RICETTE MARCO BIANCHI – LA TORTA DOPPIO CIOCCO WOW

Ingredienti: 200 g di farina tipo 2, 50 g di amido di mais, 90 g di zucchero di canna integrale, 30 g di cacao amaro, 50 g di gocce di cioccolato, 200 ml di acqua, 80 g di olio di semi di girasole, 1 bustina di lievito per dolci – Per la farcia: 400 g di ricotta fresca, 90 g di zucchero a velo, 1 cucchiaino di caffè macinato (non solubile)

Preparazione: per la base versiamo nella ciotola tutti gli ingredienti quindi la farina, l’amido di mais, lo zucchero di canna integrale, il cacao amaro, l’acqua, l’olio di semi di girasole, la bustina di lievito, mescoliamo bene il tutto e aggiungiamo le gocce di cioccolato, mescoliamo ancora. Versiamo nello stampo del diametro di 22 cm foderato con la carta forno e mettiamo in forno 30/35 minuti a 180 gradi. Facciamo raffreddare bene e poi tagliamo la torta in due, otteniamo due dischi più il cappello.

Passiamo alla farcia e mescoliamo la ricotta con lo zucchero a velo e il caffè macinato, farciamo la torta, due strati.

Sbricioliamo il cappello e distribuiamo le briciole sul secondo strato di farcia. Serviamo a temperatura ambiente.