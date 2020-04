La ricetta dei pancake senza latte e senza burro

Le ricette senza lattosio sono per tutti perché sono davvero ottime, Claudia è una vera esperta, cucina quasi sempre senza latte e senza burro ogni cosa, anche i dolci e anche i pancake. La ricetta dei pancake senza latte e senza burro ovviamente potete anche trasformarla sostituendo margarina e acqua proprio con burro e latte. Avremo dei pancake deliziosi per la colazione o per la merenda di tutta la famiglia. Non perdete questa e le altre ricette senza lattosio della nostra affezionata amica. Pochi minuti e i pancake senza lattosio saranno pronti, non dovete nemmeno fare fatica a mescolare gli ingredienti, ecco la ricetta.

RICETTE SENZA LATTE E SENZA BURRO – LA RICETTA DEI PANCAKE DI CLAUDIA

Ingredienti pancake senza lattosio: 150 g di farina 0, 20 g di margarina vegetale, 35 g di zucchero, 2 uova, 1 tazzina piena di acqua

Preparazione: davvero è molto semplice preparare i pancake, Claudia che non ha molto tempo tra lavoro, casa, figli, marito e musica, ha versato tutti gli ingredienti nel bicchiere alto del frullatore a immersione. Quindi farina, margarina morbida, zucchero semolato, 2 uova e l’acqua e ha frullato tutto e in pochissimo tempo ha ottenuto la pastella per i suoi pancake senza lattosio. Ovvio che se vogliamo preparare i pancake con latte e burro possiamo farlo, basta sostituire all’acqua e alla margarina il latte e il burro.

Claudia invece mangia quasi tutto senza lattosio e assicura che il risultato dei pancake così è perfetto. In una piccola padella unta ovviamente con la margarina, ma solo leggermente unta, versiamo un po’ di pastella, un piccolo mestolo, cuociamo su ambo i lati. Dobbiamo ottenere i pancake ben cotti, con un bel colore. Proseguiamo fino a terminare gli ingredienti e poi gustiamo i pancake come preferiamo, con la crema, con la marmellata, con lo sciroppo d’acero, con il miele, con lo zucchero a velo o anche semplici.

