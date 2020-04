La ricetta del pan brioche di Claudia perfetto sia dolce che salato

Siamo quasi tutti bravi ormai a preparare la pizza ma sapete fare anche il pan brioche? Siamo molto fortunate, abbiamo tante amiche con la passione della cucina e oggi c’è Claudia che ci regala la sua ricetta per il pan brioche, una ricetta che ci permette di creare trecce salate, sandwiches, panini da farcire magari con la Nutella oppure con formaggi e salumi e tutto ciò che desiderato. Divertiamoci come ha fatto Claudia a fare anche delle brioches, piccole e grandi. Con questa ricetta per il pan brioche possiamo davvero liberare golosità e fantasia, forme e gusti. Prepariamo tutto magari anche con l’aiuto dei nostri bambini. Il pan brioche sarà perfetto per la colazione dolce, per la merenda salata, per accompagnare pranzi e cene. Di seguito le dosi giuste per un risultato perfetto e se non volete usare tutto il cubetto di lievito fate in modo di allungare il tempo di lievitazione.

RICETTA PAN BRIOCHE E SANDWICHES

Ingredienti: 250 g di latte, 25 g di lievito di birra, 10 g di zucchero, 1 uovo, 550 g di farina tipo 0, 60 g di olio di oliva, 10 g di sale, 1 tuorlo per spennellare

Preparazione: scaldiamo solo un po’ il latte, aggiungiamo il lievito, lo facciamo ben sciogliere e poi possiamo aggiungere lo zucchero, la farina, l’uovo e l’olio di oliva, il sale e impastiamo il tutto. Otteniamo un composto liscio e omogeneo.

Diamo all’impasto la forma che desideriamo, creiamo quindi trecce, panini, brioche o semplicemente lo disponiamo in uno stampo da plumcake foderato con la carta forno. Facciamo lievitare per 1 ora circa, deve raddoppiare il suo volume. Se abbiamo usato meno lievito attendiamo di più per la lievitazione. Spennelliamo poi con il tuorlo sbattuto e cuociamo in forno statico a 170 gradi per circa 35 minuti, il tempo ovviamente dipende dalla grandezza delle brioche.