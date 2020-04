La pastiera di Sal De Riso, la ricetta originale in diretta con Elisa Isoardi

Gran ricetta con Sal De Riso ed Elisa Isoardi ed è la ricetta della pastiera di Sal De Riso, la ricetta originale per il dolce di Pasqua più goloso. Come sempre Sal De Riso suggerisce dosi importanti per un bel numero di pastiere, dobbiamo quindi dividere per ottenere meno impasto per la pasta frolla, meno ripieno. La pastiera va fatta con la ricotta e con il grano, ovviamente con una pasta frolla perfetta. In diretta su Instagram in tanti con le dirette ci regalano le migliori ricette. Questa volta a Pasqua la pastiera la dobbiamo fare tutti, siamo tutti a casa e passeremo il nostro tempo in cucina tra un dolce e un altro. Iniziamo dalla pasta frolla di Sal De Riso e proseguiamo con i consigli del maestro campano.

LA RICETTA ORIGINALE DELLA PASTIERA DI SAL DE RISO

Ingredienti per la frolla: 600 g di burro, 400 g di zucchero, 120 g di tuorlo, 15 g di sale, 1 bacca di vaniglia, limone grattugiato, 750 g di farina, 250 g di fecola

Per il ripieno: 300 g di zucchero, 375 g di ricotta di mucca, 375 g di grano cotto, 190 g di bucce di arancia candite, 1 bacca di vaniglia, 150 g di uova intere, fior d’arancio, cannella in polvere, 100 g di latte, 0,5 g di sale, limone e arancia grattugiati

Preparazione: disponiamo a fontana la farina e la fecola già setacciate e al centro emulsioniamo i tuorli con il sale e i semi di bacca di vaniglia, lo zucchero, il burro a pezzetti e la scorza di limone grattugiata. Lavoriamo il tutto per 1 minuto e formiamo un panetto che avvolgiamo nella pellicola trasparente, mettiamo in frigo e facciamo raffreddare. Usiamo la pasta frolla fredda per non farla rompere. Foderiamo lo stampo con la frolla e farciamo con il ripieno. Decoriamo con le strisce di pasta.

Per il ripieno: misceliamo la ricotta con lo zucchero, il sale, la vaniglia, la buccia di agrumi grattugiata, mantechiamo bene e uniamo il grano già pronto con la cannella, la frutta candita a pezzettini e le uova. Lavoriamo bene il tutto e uniamo il latte. Versiamo il composto nel guscio di pasta frolla.

Mettiamo in forno a 180 gradi per minimo 45 minuti, controlliamo la cottura.