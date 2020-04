Natalia Cattelani prepara la pastiera napoletana, le ricette di Pasqua

Tra le ricette di Pasqua di Natalia Cattelani non può mancare la ricetta della pastiera napoletana. Natalia Cattelani non ama molto i canditi e infatti non li aggiunge alla pastiera. In genere nella pastiera va aggiunto senza dubbio l’aroma di fiori d’arancio ma anche questo può non piacere a tutti. Per il resto seguiamo passaggio dopo passaggio la ricetta che non è poi così complicata. Il risultato vi farà innamorare della pastiera napoletana. Ricotta, grano cotto e pasta frolla sono gli ingredienti principali da cui partire. Natalia Cattelani suggerisce le sue ricette più golose su Instagram e sul suo blog Tempo di cottura le trovare tutte.

RICETTE DI PASQUA DI NATALIA CATTELANI – LA RCETTA DELLA PASTIERA NAPOLETANA

Ingredienti per 2 tortiere da 26 e 18 cm di diametro – Per la frolla: 500 g di farina 00, 200 g di zucchero, 250 g di burro, 2 uova intere e 1 tuorlo, la buccia di limone

Per il ripieno: 600 g di ricotta di pecora, 700 g di grano cotto, 100 g di latte, 400 g di zucchero, 5 uova intere e 1 tuorlo, cannella, aroma ai fiori di arancio

Preparazione pastiera napoletana: iniziamo dalla frolla e lavoriamo la farina con il burro freddo a pezzetti, poi aggiungiamo lo zucchero, la buccia di limone grattugiata, solo alla fine le uova, impastiamo velocemente e mettiamo il panetto in frigo avvolto nella pellicola.

Passiamo al ripieno e versiamo nella pentola il grano cotto con il latte e la buccia di limone grattugiata, facciamo cuocere 10 minuti, si forma la cremina, teniamo da parte. Setacciamo la ricotta che aromatizziamo con la cannella e l’aroma di fiori d’arancio, se ci piace.

Imburriamo le due tortiere. Stendiamo due dischi di frolla e disponiamo negli stampi. Farciamo con il ripieno e completiamo con le strisce di pasta. Mettiamo in forno a 180 gradi per 60 minuti circa, si deve ben colorare ma non asciugare troppo.