Salame al cioccolato, Luisanna Messeri propone la ricetta speciale

Favolose come sempre le ricette dolci di Luisanna Messeri e questa volta vi suggeriamo la sua ricetta del salame al cioccolato. Come ci ricorda Luisanna sul suo profilo Instagram questo dolce è tra i primi che impariamo a fare con le nostre mamme. Un salame al cioccolato con ottima cioccolata, con ottimi biscotti e con l’aroma o il sapore che preferiamo sarà di certo un dolce goloso da gustare a fettine. Il tocco in più della ricetta di Luisanna Messeri è il cacao amaro in polvere in cui rotola il salame ben freddo. Non perdete questa e le altre ricette di Luisanna Messeri, la simpatica e bravissima maestra in cucina toscana.

RICETTE LUISANNA MESSERI – LA RICETTA DEL SALAME AL CIOCCOLATO

Ingredienti salame al cioccolato: 150 g di cioccolato fondente, 100 g di burro, 100 g di zucchero a velo, 3 tuorli, 300 g di biscotti, facoltativo caffè o rum o vaniglia o altro – inoltre cacao amaro in polvere per completare

Preparazione: facciamo sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente con 100 g di burro, aggiungiamo poi lo zucchero a velo e mescoliamo bene il tutto, otteniamo un composto omogeneo e con lo zucchero ben sciolto. Facciamo queste operazioni tenendo sempre la ciotola a bagnomaria.

Proseguiamo quindi aggiungiamo uno alla volta i 3 tuorli, mescoliamo bene. Frantumiamo i biscotti e li aggiungiamo al composto, amalgamiamo bene il tutto. Migliori saranno i biscotti e più buono sarà il nostro salame al cioccolato. A questo punto possiamo aggiungere caffè, rum, vaniglia, c’è anche chi aggiunge la scorza di arancia grattugiata. possiamo aggiungere un pochino di Marsala o di vin santo o anche niente.

Rovesciamo il composto sulla carta forno e diamo la forma del salame, avvolgiamo bene nella carta e mettiamo in frigo almeno 2 ore prima di gustarlo a fette. Prima di tagliarlo il suggerimento è di rotolare il salame nel cacao amaro in polvere.