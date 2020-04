Ricette col cioccolato, facciamo i dolcetti di Cotto e Mangiato

Ancora una nuova ricetta Cotto e Mangiato ed è una ricetta con il cioccolato quindi perfetta anche per utilizzare il cioccolato delle uova di Pasqua che magari abbiamo in casa. Dolcetti con cioccolato e frutta secca, questa è una delle ricette dolci di Cotto e Mangiato più facile e veloce, niente cottura per i dolcetti ma dobbiamo solo sciogliere il cioccolato e tostare un po’ la frutta secca in forno. Possiamo scegliere il gusto che vogliamo, usare il cioccolato che abbiamo in casa, usare la frutta secca che abbiamo in casa. Questa ed altre nuove ricette Cotto e Mangiato come sempre su Italia 1 per Studio Aperto ma in questo periodo ovviamente da casa di Tessa Gelisio, dalla sua cucina. Ecco la ricetta dolce al cioccolato.

RICETTE COTTO E MANGIATO – LA RICETTA DEI DOLCETTI CON CIOCCOLATO E MANDORLE

Ingredienti dei dolcetti al cioccolato di Tessa Gelisio: 250 g di mix di nocciole, mandorle, noci, uvetta, 200 g di cioccolato, 1 cucchiaio di olio di oliva

Preparazione dolcetti cioccolato e frutta secca: tritiamo in modo grossolano un misto di 250 g di fritta secca come mandorle, noci, nocciole e uvetta, ma se non le abbiamo tutte usiamo quello che abbiamo in casa. Versiamo nella teglia e tostiamo in forno a 180 gradi per 7 – 10 minuti. Sciogliamo a bagnomaria 200 g di cioccolato fondente o al latte con 1 cucchiaio di olio di oliva e una volta che si è sciolto aggiungiamo la frutta secca tostata.

Con l’aiuto di un cucchiaio creiamo delle porzioni uguali che disponiamo ella teglia sulla carta forno. Possiamo anche disporre nei pirottini per un effetto diverso. Mettiamo in frigo per fare raffreddare i dolcetti, si solidificano e saranno perfetti da gustare. Non perdete questa e le altre ricette dolci di Cotto e Mangiato.