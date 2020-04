Fulvio Marino e Anna Moroni in diretta con le ciambelle al vino rosso, la ricetta

Un’altra diretta oggi di Fulvio Marino che su Instagram aveva appuntamento con Anna Moroni per regalare a tutti la ricetta delle ciambelline al vino rosso. Sono ciambelle dolci che possiamo gustare quando vogliamo. Una preparazione semplici con pochi ingredienti e avremo le ciambelline al vino della maestra in cucina. Ovviamente Fulvio Marino suggerisce i prodotti migliori per un risultato perfetto, basta dare un’occhiata al suo profilo Instagram per scoprire quali prodotti sceglie per fare dolci e salati, torte, pizze, focacce, chips di mais, cornetti, pane, biscotti e altro ancora. intanto, eco la ricetta della coppia per fare le ciambelline al vino rosso cotte in forno.

RICETTE ANNA MORONI E FULVIO MARINO – LA RICETTA DELLE CIAMBELLINE AL VINO ROSSO

Ingredienti per le ciambelle al vino rosso: 100 g di vino rosso, 100 g di zucchero semolato, 50 g di olio di oliva, 50 g di olio di semi, 280 g di farina tipo 0

Preparazione ciambelle dolci al vino rosso: impastiamo la farina con lo zucchero semolato, l’olio di oliva, l’olio di semi e il vino rosso, otteniamo un composto che è simile a quello della frolla. Possiamo già preparare le nostre ciambelline al vino rosso. Basta fare dei bastoncini di pasta che poi dividiamo, tutti della stessa lunghezza, chiudiamo ottenendo dei cerchi. Passiamo le ciambelline nello zucchero semolato e poi disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno. Mettiamo in forno a 180 gradi statico per 20 minuti. Niente lievito e niente grandi doti in cucina per ottenere un ottimo risultato. Facciamo raffreddare e gustiamo le deliziose ciambelline al vino rosso di Anna Moroni e Fulvio Marino. Non perdete le altre ricette su Instagram, sulla pagina dell’esperto di farina e ottimi ingredienti.