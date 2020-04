Con Fulvio Marino la ricetta delle chips di mais al forno pronte in 10 minuti

Conoscete tutti le chips di mais, i golosi triangolini cotti in forno o fritti, salati, speziati, buonissimi con formaggi e affettati per un antipasto o un aperitivo deliziosi. Fulvio Marino su Instagram ha suggerito la sua ricetta per preparare le chips di mais perfette. Sono le patatine di mais che cuociamo in forno e possiamo farle a casa in soli 10 minuti. Basta impastare gli ingredienti suggeriti da Fulvio Marino e poi tutto in forno, ma possiamo cuocerle anche in olio, fritte. Come sempre vi suggeriamo di dare un’occhiata al goloso profilo di Fulvio Marino su Instagram dove potrete trovare i consigli sugli ingredienti giusti per le sue ricette golose. Le farine migliori, i consigli per fare pizze, focacce, ciambelle, torte, pane e tanto altro in casa. ecco intanto come preparare le patatine al mais, cotte in forno e servite con quello che vogliamo.

LA RICETTA DI FULVIO MARINO DELLE CHIPS DI MAIS

Ingredienti: 400 g di farina di mais 8 file macinata a pietra, 100 g di enkir, 280 g di acqua, 30 g di olio di oliva, sale, spezie

Preparazione: impastiamo tutti gli ingredienti in una ciotola, quindi le farine, l’acqua, l’olio, le spezie e facciamo riposare per 20 minuti circa. Su un foglio di carta forno infarinata stendiamo una sfoglia sottile di circa 2 mm, ci aiutiamo mettendo un foglio di carta forno anche sopra, così possiamo stendere bene con il mattarello.

Utilizziamo le forme che preferiamo, perfetti i triangoli. Spennelliamo con olio buono e spolveriamo con il sale. Mettiamo in forno statico a 250 gradi per circa 10 minuti. Se necessario giriamo per ottenere una cottura uniforme, facciamo così cuocere per qualche altro minuto.

Fulvio Marino le ha abbinate con pomodorini conditi con olio e sale alle erbe. In più c’è il consiglio goloso, le possiamo fare anche fritte.