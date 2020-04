Cotto e Mangiato, la ricetta spaghetti con carciofi e gamberi

Un primo piatto ottimo con le ricette di Cotto e Mangiato di Tessa Gelisio, è la ricetta degli spaghetti con carciofi e gamberi. La ricetta della pasta con i carciofi è perfetta in questo periodo e si prepara in breve tempo. tessa ha aggiunto anche i gamberi per dare un tocco ancora più fresco a questi spaghetti. Un po’ di prezzemolo tritato e anche un bel po’ di olio di oliva. Usiamo gli spaghetti per un risultato perfetto, sfumiamo con il vino bianco i carciofi, completiamo il tutto con un filo di olio a crudo e non c’è bisogno di altri consigli. Non perdete questa e le altre ricette di Cotto e Mangiato sempre in onda su Italia 1 ma da casa della Gelisio.

RICETTE COTTO E MANGIATO – LA RICETTA DEGLI SPAGHETTI CON CARCIOFI E GAMBERI

Ingredienti: 2 carciofi a fettine sottili, 4 gamberi, 160 g di spaghetti fini, prezzemolo, olio di oliva, vino bianco, limone, sale e 1 spicchio di aglio

Preparazione: puliamo bene i due carciofi e tagliamo a fettine sottili, mettiamo in una ciotola con acqua e limone, serve per non farli annerire- Utilizziamo anche i gambi che tagliamo a dadini. Puliamo i gamberi, togliamo teste e antenne, ci servono 4/6 gamberi. Mettiamo i gamberi in padella con abbondante olio di oliva e lo spicchio di aglio, facciamo un po’ rosolare e togliamo i gamberi. Versiamo in padella i carciofi sgocciolati, facciamo andare e sfumiamo con il vino bianco a fuoco alto. Saliamo e copriamo, terminiamo la cottura a fuoco medio.

Cuociamo gli spaghetti in acqua bollente e salata. Aggiungiamo i gamberi ai carciofi, facciamo insaporire velocemente. Scoliamo la pasta al dente e versiamo in padella con il condimento, completiamo con abbondante prezzemolo, acqua della pasta e olio di oliva. Serviamo completando se vogliamo con un filo di olio di oliva a crudo.