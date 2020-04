Una ricetta semplicissima: plumcake cioccolato e menta

In questi giorni i programmi di cucina che eravamo abituati a vedere non stanno andando in onda ma per fortuna ci sono anche altre rubriche e programmi con delle ricette, tra nuove idee e replica. Da qualche settimana seguiamo con passione e interesse anche il programma di Tv2000 Quel che passa il convento, con ottime ricette alla portata di tutti. Nel programma di Tv2000 si preparano ricette molto semplici, con ingredienti che troviamo facilmente in casa. Oggi faremo questo buonissimo plumcake menta e cioccolato che diventerà verde e potrebbe molto piacere ai più piccoli!

Vediamo quindi come preparare questo buonissimo plumcake menta cioccolato con un vasetto di yogurt il gioco è fatto!

LA RICETTA DEL PLUMCAKE MENTA E CIOCCOLATO DA QUEL CHE PASSA IL CONVENTO

Ecco gli ingredienti che ci servono per questa ricetta: 1 vasetto di Yogurt bianco

3 Uova

1 vasetto di Zucchero

4 vasetti di Farina

1 vasetto di Sciroppo alla Menta

Mezzo vasetto di Olio di semi di Mais

1 bustina di Lievito per dolci

1 pizzico di Sale

100 gr gocce di Cioccolato Fondente

Burro

Preparazione:

Mescolate con le fruste elettriche le uova con lo zucchero, aggiungete la farina, lo sciroppo di menta, l’olio, lo yogurt ed il lievito.

Amalgamate con un mestolo le gocce di cioccolato.

Mettete il composto nello stampo, imburrato e spolverato di farina, spolverate con un po’ di zucchero prima di infornare.

Infornate a 180 gradi per circa 35 minuti.

Che ne dite di questa ricettina molto semplice e veloce? Sempre da Quel che passa il convento abbiamo visto anche altre ricette, magari per fare qualcosa di salato. Ad esempio che ne dite di questa buonissima pizza rustica?

Tutte ricette buonissime, visto che di tempo ne abbiamo, non ci resta che cucinare!

( fonte foto e ricetta pagina Fb Quel che passa il convento)