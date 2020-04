La torta golosa al cioccolato, la ricetta di Simone Rugiati

Andrà tutto buono ci dice Simone Rugiati sulla sua pagina Facebook dove ci regala tante ricette golose. Abbiamo scelto per voi la ricetta della torta al cioccolato, la sua torta golosa al cioccolato. Lo chef in pochi minuti ha già preparato tutto, mentre scioglie il cioccolato fondente nel forno a microonde ha già lavorato le uova con lo zucchero e contemporaneamente setaccia la farina. In pochi minuti tutto è pronto, il composto è goloso già così e la sua ricetta è di certo facile e veloce. Avremo una torta al cioccolato buonissima o delle tortine tipo muffin, monoporzioni deliziose perfette anche per la colazione o una festa. La ricetta dolce di Simone Rugiati è da provare, pochi ingredienti, magari li avete già tutti in casa e attenzione al cioccolato, deve essere quello fondente, il migliore. Ecco la ricetta della torta al cioccolato dello chef Simone Rugiati.

RICETTE SIMONE RUGIATI – LA TORTA GOLOSA AL CIOCCOLATO

Ingredienti torta al cioccolato di Simone Rugiati: 100 g di zucchero, 100 g di burro, 100 g di farina setacciata, 200 g di cioccolato fondente, 4 uova, mezza bustina di lievito

Preparazione torta al cioccolato di Simone Rugiati: facciamo a pezzetti il cioccolato fondente e sciogliamo, per fare velocemente usiamo il microonde. Nella ciotola grande versiamo le uova e lo zucchero, montiamo con la frusta elettrica e otteniamo un composto spumoso, chiaro, lo lavoriamo quindi a lungo. Setacciamo a parte la farina e aggiungiamo al composto, lavoriamo ancora con le fruste elettriche e aggiungiamo il cioccolato fuso e il burro, mescoliamo bene il tutto. Imburriamo e infariniamo lo stampo o i piccoli stampi monodose e mettiamo in forno il dolce. Facciamo raffreddare e completiamo con lo zucchero a velo. Perfetta per la colazione, la merenda e ogni dolce momento in famiglia. non perdete le altre ricette di Rugiati.

La torta golosa al cioccolato, la ricetta di Simone Rugiati ultima modifica: da