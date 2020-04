La torta mimosa Cotto e Mangiato, la ricetta con l’ananas

Una torta mimosa originale con le fette di ananas intere al centro della torta ed è la ricetta Cotto e Mangiato che Tessa Gelisio ha suggerito nella cucina di casa. Nuove ricette Cotto e Mangiato e tutte dalla cucina di Tessa che non fa mai mancare i suoi consigli e i piatti facile e veloci da preparare. la torta mimosa all’ananas preparata in questo modo è una vera delizia ma è anche una torta furba grazie al buco che creiamo al centro. Pochi passaggi e un pan di spagna già pronto; possiamo comprarlo o prepararlo in anticipo con la ricetta che preferiamo, con più o meno uova. Ecco dalle nuove ricette Cotto e mangiato la ricetta del dolce delizioso torta mimosa con crema, ananas e panna.

LA RICETTA DELLA TORTA MIMOSA DI COTTO E MANGIATO

Ingredienti torta mimosa Cotto e Mangiato: 1 pan di spagna di 26 cm di diametro, 1 scatola di ananas sciroppato, 250 g di panna da montare – Per la crema pasticcera: 400 ml di latte, 5 tuorli d’uovo, 2 baccelli di vaniglia, 50 g di fecola di patate e 100 g di zucchero

Preparazione torta all’ananas Cotto e Mangiato: scaldiamo il latte nel pentolino con due baccelli di vaniglia. A parte lavoriamo 100 g di zucchero con 5 tuorli e aggiungiamo 50 g di fecola di patate. Quando il latte arriva a bollore lo versiamo un po’ alla volta nel composto con i tuorli mescolando. mettiamo il tutto sul fuoco e facciamo addensare, sempre mescolando.

Tagliamo il pan di spagna ottenendo tre strati, al centro della torta scaviamo un buco grande quanto una fetta di ananas. Bagniamo il pan di spagna con il succo di ananas. Farciamo con la crema pasticcera il primo e secondo strato. Al centro nel buco mettiamo le fette di ananas alternate con la crema e riempiamolo tutto.

Montiamo 250 g di panna fredda e con una sac à poche decoriamo la torta. Completiamo con il pan di spagna avanzato e sbriciolato, così abbiamo l’effetto mimosa.