Il dolce mondo di Renato, la ricetta della caprese al cioccolato con frutta secca

Da non perdere le ricette dolci di Renato Ardovino e la ricetta della caprese al cioccolato e frutta secca de Il dolce mondo di Renato. Tantissime le ricette di Renato che possiamo fare tutti in casa e da Il dolce mondo di Renato su Food Network ecco come si fa una golosissima torta caprese. Non la solita ricetta della torta caprese perché Renato aggiunge anche altro, inoltre completa la torta con la ganache e la decora con la frutta secca. Il risultato non è solo goloso ma anche bello da vedere, non è la solita torta caprese. L’appuntamento con Renato su canale 33 alle 22:00 è una fonte di consigli e ricette. Proviamo a fare anche noi la torta caprese al cioccolato e tanta frutta secca.

LA RICETTA DELLA TORTA CAPRSE CIOCCOLATO E FRUTTA SECCA DI RENATO ARDOVINO

Ingredienti: 250 g di farina di mandorle, 100 g di amido di frumento, 200 g di zucchero semolato, 5 uova, 250 g di cioccolato fondente al 70%, 15 ml di liquore dolce, 150 g di burro, 8 g di lievito per dolce, un pizzico di sale – Per la decorazione frutta secca mista q.b.

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina di mandorle, il lievito per dolci, il sale e l’amido di frumento, mescoliamo.

Montiamo le uova con lo zucchero. Sciogliamo il cioccolato e uniamo il burro, mescoliamo e versiamo questo composto a quello con le uova, mescoliamo e versiamo il tutto nella planetaria, impastiamo unendo con delicatezza le polveri setacciate. Completiamo aggiungendo il liquore.

Imburriamo e infariniamo una teglia e versiamo tutto il composto, livelliamo e mettiamo in forno a 170 gradi per circa 40 minuti. Una volta cotta la ricopriamo con ganache alla gianduia e decoriamo con la frutta secca. E’ una deliziosa idea per mille occasioni, anche per festeggiare un compleanno o un altro evento. Non perdete le altre ricette di Renato.

