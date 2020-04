La ricetta della torta delizia al limone da Il dolce mondo di Renato

Da Il dolce mondo di Renato la ricetta della torta delizia al limone di Renato Ardovino, una vera golosità. Su Food Network le ricette migliori e il re delle torte questa volta ci mostra come si fa la delizia al limone ma addirittura una torta. Così avremo un dolce perfetto per le grandi occasioni. Con i consigli di Renato prepariamo il pan di Spagna, la crema, la bagna e la panna montata al limoncello per la decorazione, per rivestire la torta. Inoltre, fette di limone disidratato. Non perdete questa e le altre ricette de Il dolce mondo di Renato, dal babà con fragole e panna montata alla torta caprese al cioccolato e frutta secca.

TORTA DELIZIA AL LIMONE LA RICETTA DI RENATO ARDOVINO

Ingredienti – Per il pan di Spagna: 300 g di farina 00, 250 g di zucchero semolato, 8 uova, buccia di mezzo limone grattugiata – Per la crema: 150 g di zucchero semolato, 4 tuorli, 200 ml di latte, 500 ml di panna fresca, 70 ml di limoncello, 50 g di farina 00, 20 g di fecola di patate, la buccia di 1 limone, una bacca di vaniglia – Per la bagna: 80 g di zucchero semolato, 250 ml di acqua, 100 ml di limoncello – Per il coating: 500 ml di panna fresca, 70 g di zucchero a velo, 25 ml di limoncello e 2 gocce di colorante giallo limone

Preparazione: iniziamo dal pan di Spagna e montiamo le uova con lo zucchero semolato, la buccia di mezzo limone grattugiata e lavoriamo il tutto fino a ottenere un composto spumoso, aggiungiamo poi la farina setacciata e lavoriamo ancora il tutto con delicatezza. Versiamo 1/3 dell’impasto nello stampo imburrato e infarinato del diametro di 22 cm e il resto lo versiamo in un’altra teglia dello stesso diametro. Mettiamo in forno a 170 gradi per circa 25 minuti.

Passiamo alla crema: scaldiamo il latte e la panna con la scorza di limone e la bacca di vaniglia. Montiamo i tuorli con lo zucchero e il limoncello, aggiungiamo la farina e la fecola setacciate, lavoriamo e versiamo il tutto nel latte e panna giunti a bollore. Cuociamo la crema sempre mescolando. Versiamo la crema in una pirofila per farla raffreddare.

Per la bagna aggiungiamo all’acqua e zucchero portati a ebollizione il limoncello, poi filtriamo. Facciamo raffreddare anche il pan di Spagna e tagliamo in due quello più altro e farciamo con la crema dopo averlo bagnato.

Aggiungiamo sopra anche l’altro pan di Spagna e farciamo sempre con la crema dopo averlo bagnato. Montiamo la panna con lo zucchero a velo e poche gocce di colorante e limoncello e copriamo tutta la torta, decoriamo con fette di limone disidratato.

