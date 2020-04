Il dolce mondo di Renato: crostata crema di cioccolato e nocciole

Dalle ricette de Il dolce mondo di Renato la ricetta della crostata alla crema di gianduia e nocciole. Una ricetta di Renato Ardovino per una crostata cioccolato e nocciole davvero favolosa e anche semplice da fare. Renato ci mostra come si fa la pasta frolla, la ricetta con i vari passaggi, va fatta in modo veloce e messa in frigo. La farcia della crostata è golosa, al cioccolato, facilissima da preparare. Completiamo il dolce con le nocciole tostate e poi in forno e tutto è pronto. Grazie a Renato Ardovino e a Il dolce mondo di Renato per questa crostata davvero deliziosa.

LA RICETTA DELLA CROSTATA ALLA CREMA DI GIANDUIA E NOCCIOLE DI RENATO ARDOVINO

Ingredienti – Per la pasta frolla: 250 g di farina 00, 100 g di zucchero a velo, 2 tuorli, 150 g di burro, 1 bacca di vaniglia, 8 g di lievito per dolci – Per la crema gianduia: 250 g di cioccolato bianco, 100 g di cioccolato fondente e 100 ml di panna, 60 g di pasta di nocciola al 100%, 30 g di sciroppo di glucosio – Per la decorazione 250 g di nocciole tostate

Preparazione: lavoriamo il burro con lo zucchero a velo, poi aggiungiamo i tuorli, lavoriamo e uniamo un po’ alla volta la farina, lavoriamo ancora e aggiungiamo i semi di bacca di vaniglia e il lievito per dolci. Avvolgiamo il panetto ottenuto nella pellicola e mettiamo in frigo a raffreddare per circa 1 ora.

Passiamo alla crema al cioccolato: scaldiamo la panna con lo sciroppo di glucosio e poi versiamo dentro il cioccolato fondente e il cioccolato bianco, facciamo sciogliere mescolando. Aggiungiamo la pasta di nocciola e mescoliamo bene ottenendo un composto liscio e cremoso.

Stendiamo la pasta frolla fredda e rivestiamo lo stampo da crostata, eliminiamo tagliando la pasta in eccesso. Versiamo la crema al cioccolato nel guscio di frolla. Copriamo la crema con le nocciole tostate. Mettiamo in forno a 170 gradi per circa 30 minuti.

Il dolce mondo di Renato: crostata crema di cioccolato e nocciole ultima modifica: da