La ricetta della torta rovesciata fragole e gocce di cioccolato di Andrea Mainardi

Una torta rovesciata, una torta con la frutta che preferiamo e Andrea Mainardi ha proposto la ricetta della torta rovesciata con le fragole e le gocce di cioccolato. E’ la ricetta della torta proposta a Pomeriggio Cinque. Una ricetta facile e veloce, una ricetta per tutta la famiglia. Un’alternativa è quella della torta al cioccolato ananas e crema, basta sciogliere il cioccolato che aggiungiamo all’impasto e sostituire le fette di ananas alle fragole, in più decoriamo la torta con la crema pasticcera. Possiamo creare tante altre torte con la ricetta di Andrea Mainardi. E’ un dolce che possiamo preparare anche con i nostri bambini, abbiamo tanto tempo da trascorrere con loro in casa e di certo la cucina è il posto migliore per tutti. Ecco dalle ricette di Andrea Mainardi come fare la torta rovesciata, con le fragole, con le fette di ananas o con quello che volete, la frutta che avete in casa.

LA RICETTA DELLA TORTA ROVESCIATA ALLE FRAGOLE E GOCCE DI CIOCCOLATO

Ingredienti: 200 g di farina 00, 150 g di zucchero, 2 uova grandi, 50 g di burro fuso, 50 g di gocce di cioccolato fondente, 1 bustina lievito per dolci, 400 g di fragole fresche

Preparazione: montiamo le uova con lo zucchero. Aggiungiamo il burro fuso a filo e poi uniamo un po’ alla volta la farina setacciata con il lievito. Lavoriamo il tutto e otteniamo un composto omogeneo.

Imburriamo e infariniamo la tortiera antiaderente e disponiamo le fragole che abbiamo già tagliato a metà. Più carine disponiamo le fragole più bella sarà la torta. Aggiungiamo anche le gocce di cioccolato e adesso possiamo versare il tutto il composto che dovrà coprire le fragole. Mettiamo in forno a 170 gradi per 25/30 minuti. Capovolgiamo la torta e facciamo raffreddare e poi buon dolce a tutti.

Se abbiamo qualche fragola più matura la possiamo frullare e aggiungere all’impasto. Possiamo sostituire le fragole con altra frutta.