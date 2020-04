Il pandolce per il compleanno di Vittorio Garrone, la ricetta di Fulvio Marino con Antonella Clerici

Un pandolce perfetto come centrotavola, magari per la colazione o la merenda di tutta la famiglia, ed è la ricetta di oggi che Fulvio Marino ha suggerito in diretta Instagram con Antonella Clerici, la ricetta del dolce per il compleanno di Vittorio Garrone. Gran festa oggi in famiglia per Antonella Clerici e Garrone, 54 anni e non possono mancare i dolci. Non solo la torta di Maelle ma anche un pandolce, la ricetta del pandolce con frutta secca e cioccolato e in più Fulvio Marino aggiunge il ripieno goloso, la crema chantilly o anche la panna montata. Non perdete le altre ricette su Instagram e i consigli di Fulvio Marino.

LA RICETTA DEL PANDOLCE ALLA FRUTTA SECCA DI FULVIO MARINO – RICETTE INSTAGRAM

Ingredienti: 500 g di farina forte 0 bio Manitoba – 150 g di uova, 150 g di acqua, 70 g di zucchero, 10 g di sale, 15 g di lievito fresco di birra (oppure 5 g di lievito secco disidratato in polvere), 75 g di lievito madre, 120 g di burro, 250 g di frutta secca a piacere (noci, pinoli, fichi, uvetta) gocce di cioccolato fondente e arancia candita

Preparazione: impastiamo tutti gli ingredienti quindi farina, uova, acqua, zucchero, lievito e poi aggiungiamo dopo un po’ anche il sale e infine il burro a pezzettini e un po’ alla volta. Facciamo assorbire bene il burro ma dobbiamo fare attenzione a non scaldare troppo l’impasto, se succede lo mettiamo 5 minuti in frigo e poi continuiamo a impastare.

Dividiamo l’impasto in 4 e impastiamo con le farciture, un pezzo con pinoli e uvetta, uno con fichi e noci, uno mandorle e cioccolato, uno arancia candita e cioccolato, o come preferiamo. Per ogni 100 g di impasto aggiungiamo 20 g di frutta secca. Facciamo lievitare per circa 1 ora e mezza a temperatura ambiente coperto con la pellicola.

Poi facciamo delle palline di 80 grammi e disponiamo nella teglia rotonda, spennelliamo con il torlo d’uovo e latte. Facciamo lievitare minimo 1 ora a temperatura ambiente. Mettiamo in forno a 170 gradi statico per 40 minuti. Facciamo raffreddare e se vogliamo farciamo con crema chantilly o crema al cioccolato o panna montata.

