Antonella Clerici fa gli auguri a Vittorio Garrone, compleanno in quarantena ma sempre insieme (Foto)

Auguri a Vittorio Garrone per il suo compleanno, anche lui lo festeggia in quarantena e ovviamente sui social non poteva mancare il post con la dolce dedica d’amore di Antonella Clerici. Una foto in Birmania, Antonella e Vittorio di spalle sul ponte. Un luogo magico, ricordi indelebili che racchiudono tanto. Li accomuna la voglia di viaggiare, di emozionarsi. “Adoro questa foto… io e te in Birmania… auguri amore mio, torneremo a viaggiare… l’importante è stare sempre insieme” è il commento di Antonella. Non è semplice per nessuno questo periodo, lo ripetiamo sempre, ma è ovvio che per altri sia ancora più difficile. Antonella Clerici è consapevole della fortuna che possiede, è circondata da persone che ama, vive nella casa nel bosco, anima le dirette su Instagram con la semplicità di sempre ma anche con tutta la professionalità e con le amicizie e i fan ottenuti nel tempo.

UN ALTRO COMPLEANNO NELLA CASA NEL BOSCO IN PIENA QUARANTENA

Vittorio Garrone compie 54 anni, chissà cosa avranno preparato per lui Antonella, Maelle, sua figlia. Sono tutti insieme ad Arquata Scrivia, hanno scelto di trascorrere questo periodo tutti nel bosco. Di recente hanno festeggiato il compleanno di Beatrice ed è stata la piccola di casa a preparare tutto, anche la torta per lei che considera la sua sorellona.

In tanti hanno fatto gli auguri sui social a Vittorio Garrone, da Andrea Mainardi ad Anna Moroni; abbracci a distanza ma pieni d’affetto. Ieri un’altra foto postata dalla conduttrice, il caffè del mattino fatto nel modo classico, con la macchinetta che magari molti non avranno nemmeno più in casa. Da Arquata Scrivia tutto appare così semplice ma oggi è un altro giorno speciale. C’è da esprimere e un desiderio e magari sarà sul prossimo viaggio, sempre insieme.