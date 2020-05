La ricetta degli abbracci di Diego Bongiovanni, i biscotti per tutta la famiglia

Tantissime le ricette Instagram che in questo periodo ci aiutano in cucina e la ricetta di Diego Bongiovanni per fare gli abbracci è da non perdere. Sulla sua pagina Instagram la ricetta dei biscotti bicolore, la ricetta dei biscotti abbracci che piacciono a tutti a colazione o a merenda. Lo chef più allegro della tv suggerisce velocemente la preparazione di questi biscotti ma in realtà è davvero tutto molto semplice. Dobbiamo impastare separatamente l’impasto bianco e l’impasto scuro al cacao e poi procedere con i biscotti, li facciamo classici nella forma dell’abbraccio ma da questa ricetta possiamo anche tirare fuori altre forme di biscotti. Non perdete questa ricetta dolce di Diego Bongiovanni e le altre ricette su Instagram.

LA RICETTA DEGLI ABBRACCI I BISCOTTI DI DIEGO BONGIOVANNI – RICETTE INSTAGRAM

Ingredienti per i biscotti abbracci: 150 g di farina, 100 g di burro, 50 g di zucchero, 3 g di lievito per dolci – 130 g di farina, 20 g di cacao amaro, 60 g di zucchero, 100 g di burro, 3 g di lievito per dolci

Preparazione: impastiamo il composto bianco lavorando la farina con il burro, lo zucchero, il lievito per dolci, otteniamo un composto omogeneo che avvolgiamo nella pellicola.

Prepariamo anche l’impasto al cacao, allo stesso modo, impastiamo la farina con il cacao amaro in polvere, lo zucchero, il burro e il lievito. Temiamo separati i due impasti. Tiriamo dei salamini con l’impasto bianco e dei salamini con l’impasto scuro al cacao. Creiamo i biscotti unendo un pezzo bianco e uno scuro, li facciamo abbracciare. Ovviamente cerchiamo di fare i biscotti tutti uguali. Disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno e mettiamo in forno a 160 gradi per circa 20 minuti. Avremo i biscotti per la colazione e la merenda di tutta la famiglia. Li conserviamo in un barattolo chiuso ma non dureranno a lungo perché sono troppo buoni.