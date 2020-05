Gelato frutti di bosco con crumble di nocciole, ricette Cotto e Mangiato

Come sempre le ricette Cotto e Mangiato sono facile e veloci da realizzare, come questo dessert di gelato ai frutti di bosco con crumble. Scegliamo il gelato che preferiamo, magari gusto crema o giuto vaniglia, va bene anche gusto yogurt o fiordilatte o qualcosa di simile e il resto lo prepariamo in poco tempo. Dobbiamo saltare i frutti di bosco in padella, dobbiamo preparare il crumble che ovviamente va in forno e poi con la ricetta Cotto e Mangiato completa avremo il nostro gelato golosissimo. Un gelato che si trasforma in un vero dessert. Non perdete questa e le altre ricette dolci Cotto e Mangiato, farete felici tutti in famiglia.

RICETTE COTTO E MANGIATO – IL GELATO AI FRUTTI DI BOSCO

Ingredienti per il gelato: 150 g di frutti di bosco gelo, 15 g di burro, 20 g di zucchero di canna – Per il crumble: 30 g di farina 00, 20 g di farina di mais macinata fine, 25 g di zucchero, 25 g di nocciole, 30 g di burro – gelato

Preparazione: frulliamo 25 g di nocciole e aggiungiamo i 30 g di farina 00, la farina di mais macinata fine, lo zucchero, un pizzico di sale e i 30 g di burro morbido. Lavoriamo il tutto mescolando con le mani, magari con la punta delle dita, otteniamo il crumble, pezzettini di pasta e non un unico composto. Sbricioliamo nella teglia e mettiamo in forno a 180 gradi per 15 o 20 minuti.Intanto, facciamo sciogliere i 15 g di burro in padella, aggiungiamo i frutti di bosco gelo e facciamo saltare e poi caramelliamo con i 30 g di zucchero di canna.

Componiamo il dessert, iniziamo mettendo sul fondo dei bicchieri il crumble cotto e raffreddato, aggiungiamo una pallina di gelato e un bel po’ di frutti di bosco con la loro golosa salsetta. Da gustare ogni volta che vogliamo, soprattutto con l’arrivo del caldo.