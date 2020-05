Ricette Cotto e Mangiato, il tiramisù alle fragole

Un’altra ricetta dolce da Cotto e Mangiato ed è la ricetta del tiramisù alle fragole. Sono tantissime le ricette Cotto e Mangiato da cui partire per realizzare tante golosità e Tessa Gelisio ha pensato al frutto che le piace di più per preparare questo tiramisù. E’ quasi tempo di fragole e impariamo a fare questo tiramisù molto semplice e goloso. Non ci sono uova nella ricetta del tiramisù alle fragole Cotto e Mangiato, c’è la crema al mascarpone fatto con mascarpone, zucchero e acqua. La bagna è molto golosa, alle fragole, ovviamente usiamo i savoiardi ma va bene anche il pan di Spagna. Ecco dalle nuove ricette Cotto e Mangiato la ricetta del tiramisù fragole e mascarpone da provare subito.

RICETTE COTTO E MAGIATO – IL TIRAMISU’ ALLE FRAGOLE DI TESSA GELISIO

Ingredienti tiramisù alle fragole Cotto e Mangiato – Per la bagna: 100 g di fragole, 2 cucchiai di zucchero, 50 g di acqua – Per il tiramisù 200 g di fragole a fettine, 250 g di mascarpone, 2 cucchiai di zucchero, 50 g di latte, 200 g di savoiardi, granella di pistacchio o cioccolato q.b.

Preparazione tiramisù alle fragole: tagliamo le fragole a fettine sottili per la lunghezza.Prepariamo la bagna per i biscotti: frulliamo 100 g di fragole con 2 cucchiai di zucchero e 50 g di acqua. Montiamo 250 g di mascarpone con 2 cucchiai di zucchero e 50 g di latte.Possiamo adesso comporre il dolce: immergiamo i biscotti nella bagna alle fragole, disponiamo nella ciotola, aggiungiamo la crema al mascarpone, livelliamo e aggiungiamo le fragole a fettine. Proseguiamo con gli strati fino a terminare gli ingredienti, completiamo con il mascarpone. Capovolgiamo la ciotola nel vassoio o piatto grande, abbiamo così un tiramisù più compatto. Copriamo con la crema al mascarpone, aggiungiamo altre fettine di fragole e completiamo con granella di cioccolato o granella di pistacchio. Mettiamo in frigo.