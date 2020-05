Fresco di yogurt e limone la ricetta di Luisanna Messeri per Pomeriggio Cinque

Luisanna Messseri è tornata a Pomeriggio Cinque con una delle sue ricette, oggi la ricetta dello yogurt con limone, miele, frutta secca e altre delizie. E’ un fresco di yogurt e limone, è un dolce allo yogurt super veloce da preparare, si mette in frigo e poi lo gustiamo quando vogliamo ma senza mangiarlo tutto. Luisanna Messseri avvisa Barbara D’Urso di non mangiare il dolce allo yogurt e limone tutto in una volta perché può durare fino a 4 giorni quindi ha tutto il tempo di consumarlo con calma. Lo yogurt compatto e il limone ma con miele e latte condensato è un’idea che ci ingolosisce, perfetto anche come prima colazione. Non ci resta che provare la ricetta di oggi di Luisanna Messeri, il suo dolce al cucchiaio per Barbara D’Urso che si è già innamorata della maestra in cucina toscana. Abbiamo visto tante volte Luisanna preparare tante cose golose a La prova del cuoco, bello vederla anche in altri programma, soprattutto in collegamento dalla sua cucina.

LA RICETTA DI LUISANNA MESSERI DEL DOLCE YOGURT E LIMONE DA POMERIGGIO 5

Ingredienti per il dolce di Luisanna Messeri: 1 barattolo di yogurt compatto, mezzo tubetto di latte condensato, 1 limone, qualche gheriglio di noce, qualche biscotto integrale, 2 cucchiai di miele di acacia e foglioline di menta

Preparazione dolce allo yogurt e limone di Luisanna Messeri: versiamo lo yogurt nella ciotolina e grattugiamo la buccia del limone bio, aggiungiamo il succo di mezzo limone. Uniamo il latte condensato, mescoliamo e aggiungiamo anche le mandorle o le noci, la frutta secca che abbiamo in casa, il miele, mescoliamo e mettiamo in frigo.

Aggiungiamo i biscotti integrali solo quando togliamo il dolce dal frigo, li sbricioliamo e gustiamo subito il fresco di yogurt e limone della simpaticissima Luisanna Messeri. Non perdete questa e le altre ricette della maestra in cucina toscana.