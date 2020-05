La golosa torta vegana al cacao dalle ricette Cotto e Mangiato

Il dolce di oggi 15 maggio 2020 di Cotto e Mangiato è la tortina vegana al cacao, un dolce senza burro, senza uova, senza latte ma ugualmente buona al gusto di cacao. Tessa Gelisio usa l’olio di semi per la parte grassa e poi per rendere ancora più buona la torta Cotto e Mangiato aggiunge la glassa dopo la cottura. Gusto cacao anche per la glassa e la tortina vegana è pronta ma se vogliamo possiamo ricoprirla tutta con la glassa e aggiungere o meno sopra la frutta secca. E’ una delle ricette dolci Cotto e Mangiato più facili e veloce, una torta perfetta per chi non mangia uova e latte ma anche per chi desidera un dolce più leggero del solito. Non perdete questa e le altre ricette di Studio Aperto su Italia 1.

LA RICETTA DELLA TORTINA VEGANA AL CACAO

Ingredienti per la torta: 170 g di farina, 170 g di zucchero, 40 g di cacao amaro, 250 g di acqua, 2 cucchiai di lievito, 20 g di olio di semi – Per la glassa: 30 g di zucchero a velo, 3 cucchiaini di cacao magro, 1 cucchiaio di olio di semi, 1 cucchiaio di acqua calda

Preparazione: nella ciotola versiamo lo zucchero, l’acqua, l’olio di semi e mescoliamo, aggiungiamo la farina e il cacao amaro, mescoliamo e aggiungiamo anche i due cucchiai di lievito in polvere, mescoliamo bene il tutto. Versiamo il composto nello stampo a cerniera del diametro di 18 – 20 cm circa foderato con la carta forno. Mettiamo in forno a 180 gradi per 40 minuti.

Passiamo alla glassa: nella ciotola versiamo lo zucchero a velo, il cacao amaro in polvere, l’olio di semi, aggiungiamo l’acqua calda e otteniamo la consistenza che vogliamo.

Togliamo la torta dal forno e adagiamo sulla grata, versiamo sopra la glassa. Se vogliamo possiamo preparare il doppio della glassa e coprire tutta la torta. Possiamo completare con noci o nocciole.