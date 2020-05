La ricetta della torta di mele di Anna Moroni da Ricette all’italiana

Da non perdere la ricetta della torta di mele di Anna Moroni di oggi 20 maggio 2020 da Ricette all’italiana, è la ricetta della torta alle mele più semplice e veloce. Terza puntata per Anna Moroni con la nuova edizione di Ricette all’italiana e la maestra in cucina racconta che ovviamente esistono tantissime ricette per fare la torta di mele, questa è una delle sue, una delle più buone ma anche molto semplice. Terza lezione di cucina per Annalisa Mandolini che davvero ha molto da imparare, questa settimana tocca a lei cucinare a distanza dalla Moroni ma sotto il suo occhio attento. Come sempre il risultato di Annina è perfetto e goloso ma anche Annalisa cerca di fare del suo meglio. Quindi possiamo tutti migliorare in cucina e con i consigli di Ricette all’italiana ottenere dolci golosi come questa torta di mele. Un po’ di cannella, se non avete l’estratto va benissimo quella in polvere, un po’ di scorza di limone e per il resto i classici ingredienti.

LA RICETTA DELLA TORTA DI MELE DI ANNA MORONI – RICETTE ALL’ITALIANA

Ingredienti torta di mele di Anna Moroni: 1 Kg di mele golden delicious, 150 g di farina 00, 120 g di zucchero, 100 g di latte, 3 uova, scorza di 1 limone, 1 bustina di lievito, cannella, burroq.b., zucchero q.b. e sale

Preparazione: nella ciotola rompiamo le uova e aggiungiamo lo zucchero, lavoriamo con la frusta a mano, uniamo il latte, la farina a cui abbiamo già aggiunto il lievito. Continuiamo a lavorare sempre con la frusta o con una forchetta, aggiungiamo un pizzico di sale, che va sempre messo nei dolci.

Laviamo le mele e le sbucciamo, tagliamo a spicchi e poi a fette dello stesso spessore e non troppo sottili, le mettiamo in una ciotola e aggiungiamo subito il succo del limone.

All’impasto aggiungiamo la scorza di limone grattugiata e la cannella, se non abbiamo l’estratto naturale usiamo la cannella in polvere, amalgamiamo. Imburriamo la teglia e versiamo lo zucchero sulla base in uno strato sottile. Disponiamo le fettine di mele cercando di creare un disegno carino, magari tanti cerchi di mele. Versiamo l’impasto, aggiungiamo mele a pezzetti e altro zucchero. Mettiamo in forno a 180 gradi ventilato per 40 minuti. Togliamo dal forno e capovolgiamo subito la torta nel vassoio.