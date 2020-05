Pasta al forno con melanzane di Anna Moroni, Ricette all’italiana

Dalle Ricette all’italiana di oggi 19 maggio 2020 la ricetta della pasta al forno con le melanzane, il primo piatto che Anna Moroni ha mostrato al pubblico di Rete 4 ma anche alla dolce Annalisa Mandolini. E’ la seconda lezione di Scuola di cucina di Anna Moroni per Ricette all’italiana, ieri Annalisa ha preparato con Annina i panini fatti in casa. E’ quasi tempo di melanzane e questa ricetta della pasta al forno con le melanzane sarà perfetta, preparata anche con largo anticipo. Scamorza, melanzane, carne macinata, sugo di pomodoro e uova sode, una vera bontà da provare subito. non perdete questa ricetta all’italiana di oggi e la ricetta della torta di mele di domani.

RICETTE ALL’ITALIANA – LA RICETTA DELLA PASTA AL FORNO CON MELANZANE DI ANNA MORONI

Ingredienti: 1 chilo di melanzane, 500 g di sugo di pomodoro, 300 g di scamorza, 2 uova sode, 700 g di pasta sedanini, 200 g di carne tritata di manzo scottata, 100 g di parmigiano fresco, estratto naturale di basilico e sale q.b.

Preparazione: iniziamo cuocendo la pasta che dobbiamo scolare a ¾ di cottura. In padella versiamo un filo di olio di oliva, scaldiamo e aggiungiamo la carne macinata, saliamo leggermente, facciamo cuocere velocemente. Abbiamo il sugo di pomodoro già pronto, preparato nel modo classico, aggiungiamo il basilico o l’estratto di basilico.

Laviamo le melanzane, togliamo le estremità e tagliamo a fettine sottili per la lunghezza, la prima fettina sottilissima con la buccia non la utilizziamo, così come l’ultima. Friggiamo le melanzane in olio di semi profondo, scoliamo su carta da cucina.

Scoliamo la pasta con la schiumarola. Friggiamo anche una melanzana a dadini con tutta la buccia, friggiamo dopo nella stessa padella.

Con le melanzane foderiamo la teglia per la pasta al forno. In una ciotola versiamo la pasta scolata, condiamo con un filo di olio di oliva e aggiungiamo il sugo di pomodoro, aggiungiamo le melanzane a dadini, la carne macinata, la scamorza a dadini, amalgamiamo bene. Versiamo parte della pasta nel guscio di melanzane, aggiungiamo le uova sode a fettine e versiamo il resto della pasta. Chiudiamo il timballo con le melanzane che fuoriuscivano dalla teglia. Mettiamo in forno a 180 gradi statico per circa 20 minuti.