Budini di riso di Anna Moroni, i dolci di Ricette all’italiana

La ricetta dei budini di riso di Anna Moroni oggi 26 maggio 2020 da Ricette all’italiana, la ricetta dolce da non perdere, una merenda golosa, una colazione ricca, un dolcetto perfetto in tante occasioni. Anna Moroni nella cucina di Ricette all’italiana come sempre ci suggerisce tutti i passaggi, regala i consigli per ottenere il massimo risultato e aggiunge sempre qualcosa in più. In questo caso alla ricetta dei budini di riso aggiunge la farina di mandorle nella pasta frolla e utilizza per l’impasto lo zucchero a velo. Facciamo attenzione a non fare attaccare il riso mentre è in cottura e aggiungiamo tanta scorza d’arancia grattugiata se piace. Ecco la ricetta del budino riso di Anna Moroni dalle nuove Ricette all’italiana.

BUDINI DI RISO LA RICETTA DI ANNA MORONI DA RICETTE ALL’ITALIANA OGGI 26 MAGGIO 2020

Ingredienti – Per la frolla: 120 g di burro, 280 g di farina 00, 80 g di zucchero a velo, 1 uovo intero, mezzo baccello di vaniglia, 30 g di farina di mandorle

Per il riso: 120 g di riso carnaroli, 300 g di latte, 80 g di zucchero semolato, 1 tuorlo d’uovo, 1 baccello di vaniglia, scorza di 1 arancia

Preparazione: versiamo il latte nella pentola con il baccello di vaniglia, facciamo arrivare a bollore e lessiamo il riso, deve essere ben cotto. Facciamo raffreddare in una ciotola, aggiungiamo la scorza d’arancia grattugiata, il tuorlo d’uovo, aggiungiamo anche lo zucchero semolato, amalgamiamo bene il tutto.

Prepariamo la pasta frolla nel modo classico, quindi impastiamo velocemente la farina, anche la farina di mandorle con il burro ammorbidito a pezzetti, lo zucchero a velo, l’uovo intero. Otteniamo il panetto che avvolgiamo nella pellicola, facciamo riposare.

Dalla pasta frolla otteniamo tanti dischetti, metà saranno un po’ più grandi. Possiamo utilizzare gli stampini usa e getta di alluminio, li foderiamo con la pasta frolla, farciamo con il composto di riso. Copriamo con i dischetti di pasta frolla e chiudiamo. Spennelliamo la superficie con il tuorlo sbattuto a cui possiamo aggiungere anche un pochino di latte. Mettiamo in forno a 180 gradi per circa 40 minuti. Facciamo raffreddare, sformiamo e completiamo con lo zucchero a velo.