Detto Fatto, il tiramisù soffiato, la ricetta golosa

Che delizia il tiramisù soffiato di Matteo Torretta per le ricette Detto Fatto, il dolce di oggi 28 maggio 2020. E’ una delle ricette golose di Detto fatto che non possiamo perdere, è la ricetta di un tiramisù diverso dai soliti. I savoiardi li sbricioliamo, la crema al mascarpone come sempre si prepara in un attimo e in più c’è la gelatina al caffè, una vera bontà. Abbiamo anche lo zabaione da preparare, quindi un dessert al cucchiaio da gustare a ogni assaggio. Prepariamo tutto il necessario e poi sarà davvero semplice comporre il tiramisù soffiato di Detto Fatto. Non perdete questa e le altre ricette dolci Detto Fatto e le altre ricette in tv.

MATTERO TORRETTA A DETTO FATTO – LA RICETTA DEL TIRAMISU’ SOFFIATO

Ingredienti per 4 persone: 50 g di caffè, 500 g di acqua, 5 fogli di gelatina, 300 g di savoiardi, 300 g di mascarpone, 150 g di panna, 100 g di cacao amaro in polvere, 5 uova, 200 g di zucchero, 100 g di Marsala, 100 g di zucchero a velo

Preparazione: iniziamo dalla gelatina al caffè e in una pentola versiamo l’acqua, portiamo a bollore, aggiungiamo il caffè. Abbiamo già ammollata la gelatina in acqua, aggiungiamo nella pentola e facciamo sciogliere, facciamo addensare il composto.

Montiamo il mascarpone con la panna e lo zucchero a velo, otteniamo una crema spumosa, se possibile lo facciamo con la planetaria lavorando a lungo. Versiamo il composto in un sac à poche e mettiamo in frigo.

Sbricioliamo i savoiardi. Prepariamo lo zabaione a bagnomaria con i tuorli, lo zucchero e il Marsala; sbattiamo per 5 minuti i tuorli a bagnomaria, dobbiamo ottenere un composto spumoso.

Possiamo comporre il dolce, iniziamo dalla gelatina che sarà la base, aggiungiamo la crema al mascarpone, poi i savoiardi sbriciolati, lo zabaione. Solo prima di servire completiamo con il cacao amaro in polvere.