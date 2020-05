La ricetta del budino al limone di Anna Moroni per Ricette all’italiana

La dolce ricetta di Anna Moroni di oggi 29 maggio 2020 è la ricetta del budino al limone. Dalla cucina di Ricette all’italiana è Annabruna a prendere lezioni oggi da Anna Moroni ma combina un po’ di pasticci anche se poi riesce a fare un buon lavoro, prima il burro in eccesso e poi i tuorli nella farina ma alla fine il dolce al limone di Ricette all’italiana è salvo. Il budino di limone di Anna Moroni sembra davvero molto goloso ed è una delle Ricette all’italiana dolci più facili e veloci. Non perdete questa e le altre ricette dolci di Anna Moroni su Rete 4. Appuntamento a domani con altri consigli dalla cucina di campagna di Ricette all’italiana.

LA RICETTA DEL BUDINO AL LIMONE DI ANNA MORONI – RICETTE ALL’ITALIANA 29 MAGGIO 2020

Ingredienti per il budino al limone Ricette all’italiana: 550 g di acqua, 50 g di burro, 2 limoni grandi, 65 g di farina, 250 g di zucchero, 3 uova, panna montata e amaretti

Preparazione budino al limone Anna Moroni: versiamo nel pentolino l’acqua con le bucce di limone (senza la parte bianca), facciamo bollire e togliamo la scorza di limone, aggiungiamo il burro e facciamo sciogliere. Meglio ancora se utilizziamo una pentola più grande e prepariamo tutto il budino lì.

In una ciotola versiamo la farina e lo zucchero, mescoliamo. Speriamo i tuorli dagli albumi. Aggiungiamo i tuorli nel pentolino, mescoliamo subito e aggiungiamo anche la farina, ogni tanto mescoliamo e cuociamo per 10 minuti. Togliamo dal fuoco e aggiungiamo il succo di limone, amalgamiamo.

Montiamo gli albumi a neve e versiamo nella pentola con la crema, amalgamiamo dal basso verso l’alto. Versiamo il budino nei bicchieri, mettiamo in frigo, si deve ben raffreddare e rapprendere.

Montiamo la panna e decoriamo con dei ciufetti il budino al limone, completiamo con gli amaretti sbriciolati.