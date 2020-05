Sal De Riso prepara il tiramisù alle fragole, ricetta La prova del cuoco

Meravigliosa la ricetta del tiramisù alle fragole di Sal De Riso dalle ricette La prova del cuoco di oggi 29 maggio 2020. E’ la ricetta dolce golosa del giorno, la ricetta del tiramisù del momento, il tiramisù con le fragole e una crema che è una vera bontà. Sal de Riso per il suo tiramisù La prova del cuoco usa il pan di Spagna e non i savoiardi. Di certo la ricetta del dolce con le fragole di Sal De Riso non è veloce ma siamo sicuri che il risultato sarà perfetto. Non ci resta che comprare tutto il necessario, preparare il pan di Spagna e poi la crema pasticcera, quindi la crema al mascarpone e poi comporre il nostro tiramisù alle fragole.

RICETTE LA PROVA DEL CUOCO SAL DE RISO – TIRAMISU’ ALLE FRAGOLE

Ingredienti – Per il pan di Spagna alla vaniglia: 220 g di uova intere, 140 g di zucchero, 40 g di miele di acacia, 40 g di tuorlo d’uovo, 100 g di farina 00, 50 g di fecola di patate, mezza bacca di vaniglia, 20 g di buccia di limone grattugiata

Per la crema al mascarpone: 500 g di mascarpone, 80 g di panna liquida, 400 g di panna montata, 450 g di crema pasticcera

Per la crema pasticcera: 350 g di latte, 150 g di panna, 180 g di tuorli, 150 g di zucchero, 35 g di amido maizena, 1 bacca di vaniglia, 2 g di sale

Per l’inzuppitura: 400 g fragole, 200 g di zucchero, mezzo limone, buccia di 3 limoni grattugiata­

Preparazione: iniziamo dal pan di Spagna e montiamo a lungo le uova intere con lo zucchero, miele, tuorlo d’uovo, semini di bacca di vaniglia e buccia di limone grattugiata, circa 14 minuti con il frustino elettrico.

Setacciamo a parte la farina e la fecola di patate. Aggiungiamo le polveri al composto con le uova ben montato, amalgamiamo e versiamo nella tortiera imburrata e infarinata, cuociamo in forno a 180 – 190 gradi per 18 – 20 minuti. Usiamo una tortiera di 26 cm di diametro e 4 di altezza

Per la crema pasticcera bolliamo il latte con la panna e la bacca di vaniglia, la buccia di tre limoni. Mescoliamo i tuorli con lo zucchero, sale e amido, aggiungiamo qui latte e panne bollenti, mescoliamo e cuociamo, facciamo raffreddare.

Aggiungiamo la crema al mascarpone, panna liquida, mescoliamo e uniamo la panna montata.

Per l’inzuppitura tagliamo le fragole, zuccheriamo e uniamo il succo di mezzo limone, la scorza di limoni grattugiata, facciamo macerare 1 ora.

Componiamo il tiramisù iniziamo dal pan di Spagna tagliato spesso 1 o 2 cm poi le fragole e il loro succo, aggiungiamo la crema e poi ancora pan di Spagna fragole con succo e crema. Decoriamo con le fragole fresche e mettiamo in frigo.