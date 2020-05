La ricetta della pasta sfoglia furba di Natalia Cattelani, La prova del cuoco

Dalle ricette La prova del cuoco di oggi 29 maggio 2020 la ricetta della pasta sfoglia furba con pomodori e pesto di Natalia Cattelani, una super ricetta da non perdere. Elisa Isoardi non è stata capace di fare la pasta sfoglia di Natalia Cattelani ma non ha seguito bene i semplici passaggi, ha messo subito l’acqua. Seguite invece tutti i passaggi di questa ricetta La prova del cuoco per la pasta sfoglia e come per magia in poco tempo avremo davvero una pasta sfoglia perfetta. Con Natalia Cattelani è arrivato il momento di fare in casa anche la pasta sfoglia per le nostre torta salate così come per le torte dolci? Ecco la ricetta della sfoglia furba tra le ricette La prova del cuoco di Natalia Cattelani.

LA RICETTA DELLA PASTA SFOGLIA DI NATALIA CATTELANI – LE RICETTE LA PROVA DEL CUOCO OGGI 29 MAGGIO 2020

Ingredienti: 100 g di farina, 100 g di burro ben freddo, un pizzico di sale, 50 g di acqua – Per la farcitura: 5 cc di pesto al basilico, 500 g di pomodori di diverso colore e tipologia, sale, olio evo, peperoncino

Preparazione: tagliamo il burro a pezzetti, deve essere molto freddo, magari lo mettiamo anche nel congelatore. Lavoriamo la farina con il burro e facciamo andare il frullatore con le lame ma per breve tempo, adesso possiamo aggiungere l’acqua ma non la mettiamo tutta, solo se necessario la aggiungiamo dopo. Continuiamo a lavorare con le lame. Otteniamo delle bricioline, versiamo sul piano di lavoro leggermente infarinato e compattiamo l’impasto. Non tocchiamo troppo l’impasto altrimenti si riscalda, stendiamo con il matterello e formiamo un grande rettangolo, più lo facciamo sottile e meglio è, sottolinea Natalia Cattelani.

Dalla parte più lunga arrotoliamo la nostra sfoglia, senza perdere tempo, velocemente. Adesso con il matterello diamo dei colpettini sul nostro rotolino, più lungo abbiamo il serpentello e meglio è. Arrotoliamo e mettiamo in frigo.

Togliamo dal frigo e schiacciamo con le mani sul piano il rotolo di pasta sfoglia e poi stendiamo con il matterello. Disponiamo la sfoglia nello stampo con la carta forno. Stendiamo il pesto di basilico, aggiungiamo le fette di pomodoro o gli spicchi. Completiamo con olio e basilico fresco, se vogliamo anche del peperoncino e mettiamo in forno a 180 gradi per 20 – 30 minuti.