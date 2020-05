Melanzane a scarpone di Anna Moroni per Ricette all’italiana

Melanzane a scarpone è la golosa ricetta di Anna Moroni di oggi 29 maggio 2020 per Ricette all’italiana, un secondo piatto perfetto in questo periodo. Con molta cura Anna Moroni svuota le melanzane ma non toglie tutta la polpa altrimenti resterebbe solo la buccia, poi il ripieno super veloce da preparare e dopo l’immancabile fritto tutto va in forno. Capperi, olive, pomodoro, melanzane, basilico ed è già estate con la ricetta di Anna Moroni delle melanzane a scarpone per Ricette all’italiana. La maestra in cucina suggerisce questo non solo come secondo piatto ma anche come aperitivo se tagliamo le melanzane piccole, quindi piccoli bocconi ripieni, una vera delizia. Non perdete le altre ricette in tv, questa ricetta di Anna Moroni e le altre ricette all’italiana su Rete 4 dal lunedì al sabato.

LA RICETTA DI ANNA MORONI DELLE MELANZANE A SCARPONE – RICETTE ALL’ITALIANA

Ingredienti: melanzana lunga, olio, aglio, basilico, sale, pepe, olive nere, capperi dissalati, scamorza, parmigiano, pomodorini, passata di pomodoro

Preparazione: in padella versiamo un po’ di olio, l’aglio, aggiungiamo i pomodorini tagliati a cubetti e un cucchiaio di passata di pomodoro, saliamo e aggiungiamo dopo qualche minuto di cottura anche il basilico.

Laviamo la melanzana lunga, tagliamo a metà per la lunghezza e poi dividiamo le due parti ottenendo quattro pezzi a cui togliamo gran parte della polpa lasciando che le melanzane diventino delle barchette. Friggiamo le melanzane in padella con poco olio. Nella stessa padella friggiamo anche la polpa di melanzane tagliata a dadini, saliamo. Scoliamo poi su carta da cucina per eliminare l’unto in eccesso.

Nella ciotola versiamo i capperi dissalati, le olive nere a rondelle, la scamorza a dadini, un po’ di formaggio grattugiato e versiamo anche la polpa di melanzane appena fritte, il pepe e la salsa di pomodoro appena preparata. Mescoliamo bene il tutto.

Farciamo con il ripieno le melanzane e disponiamo nella teglia, completiamo con altro formaggio grattugiato. Mettiamo in forno a 180 gradi il tempo necessario per gratinare, quindi 15 – 20 minuti circa.