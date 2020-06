Sal De Riso stupisce con le melanzane al cioccolato, ricette La prova del cuoco

La ricetta di Sal De Riso per le melanzane al cioccolato è una delle ricette La prova del cuoco che farà impazzire tutti. Chi conosce le dolci melanzane al cioccolato sa già che è una vera delizia, chi non le conosce sarà curioso di provare le melanzane che prima vanno fritte e poi glassate con la salsa al cioccolato. Noi che le abbiamo provate vi suggeriamo di non perdere questa ricetta delle melanzane al cioccolato di Sal De Riso, una delle ricette La prova del cuoco di oggi 4 giugno 2020 che merita davvero di essere custodita. Ecco ingredienti e passaggi per fare le melanzane al cioccolato di Sal De Riso, altrimenti tutti in Costiera Amalfitana per assaggiarle.

RICETTE LA PROVA DEL CUOCO – SAL DE RISO LA RICETTA DELLE MELANZANE AL CIOCCOLATO

Ingredienti: 1 kg di melanzane violette, 80 g di cacao amaro in polvere, 200 g di zucchero, sale, farina 00, olio per friggere

Per la salsa al cioccolato: 125 g di latte condensato, 225 g di zucchero, 500 g di acqua, 80 g di cacao amaro in polvere, 20 g di amido di mais, 65 g di cioccolato fondente 70%, 35 g di burro, 2.5 g di cannella in polvere – Inoltre per decorare arancia candita e frutta secca a piacere

Preparazione: laviamo le melanzane, le asciughiamo, le tagliamo a fette per la lunghezza, senza la buccia, le fette devono essere spesse circa mezzo centimetro, le saliamo ma solo leggermente e lasciamo così per 20 minuti. Sciacquiamo sotto l’acqua corrente e le strizziamo, togliamo l’acqua in eccesso e le passiamo nella farina ma senza esagerare.

Friggiamo le melanzane in abbondante olio a 180 gradi, facciamo dorare, scoliamo su carta da cucina per eliminare l’unto in eccesso. Quando sono ancora tiepide le passiamo nella miscela di zucchero e cacao.

Passiamo alla salsa al cioccolato e facciamo bollire l’acqua, uniamo il latte condensato, lo zucchero miscelato con il cacao, la cannella e l’amido di mais. Mescoliamo e facciamo bollire per 1 minuto poi aggiungiamo il cioccolato fondente a pezzi e facciamo sciogliere. Facciamo raffreddare fino a 40 gradi e poi uniamo il burro, mescoliamo e facciamo sciogliere.

Glassiamo le melanzane con questa salsa al cioccolato e disponiamo una fetta alla volta nel piatto o nel vassoio, una fetta vicina all’altra così abbiamo un unico strato, possiamo anche aggiungere sopra altri strati. Se vogliamo decoriamo con frutta secca e canditi.