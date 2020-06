Cheesecake al limone, la ricetta dolce di Cotto e Mangiato di oggi

Che bontà la ricetta della chessecake al limone di Cotto e Mangiato, la ricetta del dolce che Tessa Gelisio ha preparato oggi 5 giugno 2020. Sono deliziosi i dolci di Cotto e Mangiato e semplici da fare, come questa cheesecake al limone. Una base di biscotti e burro, una crema al mascarpone gusto limone e poi la glassa, anche questa si prepara in poco tempo. Con le nuove ricette Cotto e Mangiato abbiamo già tante idee per l’estate, per pranzi e cene. Ecco la ricetta di oggi di Cotto e Mangiato della torta fredda al limone, la cheesecake al limone di Tessa.

RICETTA COTTO E MANGIATO 5 GIUGNO 2020 – LA CHEESECAKE AL LIMONE DI TESSA GELISIO

Ingredienti – Per la base: 200 g di biscotti secchi e 100 g di burro

Per la crema: 250 g di mascarpone, 500 ml di panna, 80 g di zucchero, 10 g di fogli di gelatina, 1 limone (buccia e succo), 100 g di zucchero a velo

Per il topping: 150 ml di acqua, 1 limone (buccia e succo), 80 g di zucchero e 6 fogli di gelatina

Preparazione: tritiamo i biscotti secchi e versiamo nella ciotola, aggiungiamo il burro appena sciolto, mescoliamo bene. Versiamo il tutto nella teglia con cerniera di 24 cm di diametro, compattiamo e mettiamo in frigo per minimo mezz’ora.

Ammolliamo la gelatina in acqua fredda. In una ciotola lavoriamo il mascarpone con lo zucchero a velo, il succo e la buccia di limone, metà della panna zuccherata. A parte scaldiamo il resto della panna e appena giunta a bollore aggiungiamo la gelatina strizzata, mescoliamo e versiamo nella ciotola con il mascarpone, amalgamiamo bene. Versiamo tutto nella tortiera, sulla base di biscotti e burro. Mettiamo in frigo per minimo 4 ore.

Passiamo alla glassa e sciogliamo i 6 g di fogli di gelatina. A parte scaldiamo i 150 ml di acqua con il succo e la buccia del limone, facciamo bollire e subito togliamo dal fuoco, dopo 5 minuti togliamo la scorza e mettiamo di nuovo sul fuoco, facciamo sciogliere 80 g di zucchero, aggiungiamo anche la gelatina strizzata e facciamo sciogliere, lasciamo intiepidire e stendiamo sulla torta. Mettiamo in frigo 1 ora prima di servire.