La ricetta della torta di Persegani, la torta millegusti per La prova del cuoco

Che buona e che bella la torta millegusti di Daniele Persegani vista a La prova del cuoco oggi 9 giugno 2020. Persegani in collegamento ha preparato per le ricette La prova del cuoco una torta con pasta frolla e un ripieno davvero millegusti, dal cioccolato alle amarene, la marmellata o meglio la confettura di prugne, amaretti e altro ancora. Fare i ciuffetti con la meringa è davvero semplice, basta il dorso di un cucchiaio. Il consiglio è di coprire la torta in cottura con la carta alluminio se notiamo che sta scurendo un po’ troppo. Non perdete la ricetta della torta millegusti di oggi di Persegani per La prova del cuoco e le altre ricette in tv.

LA RICETTA DELLA TORTA MILLEGUSTI DI DANIELE PERSEGANI PER LE RICETTE LA PROVA DEL CUOCO

Preparazione: impastiamo la farina con il burro, lo zucchero e i 4 tuorli, la vaniglia e solo una puntina di lievito per dolci, otteniamo la frolla, quindi non lavoriamo a lungo l’impasto. Avvolgiamo nella pellicola e mettiamo in frigo se necessario. Stendiamo la frolla su un foglio di carta forno e disponiamo con tutta la carta nella tortiera tonda, 26 cm di diametro. Creiamo anche un bordo per il ripieno.

Versiamo un velo di marmellata sulla frolla, lo stendiamo e sopra disponiamo le amarene sciroppate che abbiamo diviso a metà. Proseguiamo con gli amaretti che abbiamo bagnato nel Marsala e poi disposto in ordine sulla torta. Possiamo anche sbriciolare gli amaretti se preferiamo. Aggiungiamo anche il cioccolato fondente tagliato a pezzetti.

Montiamo i 4 albumi a neve ben ferma con lo zucchero (100 g) che aggiungiamo in due tempi. Aggiungiamo al composto anche le mandorle già tostate e tritate in modo grossolano, amalgamiamo con delicatezza e versiamo sulla torta. Con il dorso del cucchiaio creiamo dei becchi tirando la meringa verso l’alto.

Mettiamo in forno a 160 gradi per 1 ora.