Ricette Anna Moroni: sformatino al cioccolato con cuore caldo per Ricette all’italiana

La ricetta dolce di Anna Moroni oggi 12 giugno 2020 è lo sformatino al cioccolato con cuore caldo. Anche oggi per Ricette all’italiana Anna Moroni propone un dolce, una golosità al cioccolato. E’ ancora Annabruna a seguire la lezione di cucina di Annina, ma da casa tutti diventano bravissimi con le ricette all’italiana. Dopo la ricetta delle pizzelle fritte di oggi il dolce da non perdere, un grande classico, il tortino di cioccolato con cuore caldo che Anna chiama sformatino. Tanti i consigli mentre Anna Moroni suggerisce ogni passaggio alla dolce Annabruna, anche come va impugnata la frusta. Seguiamo insieme la ricetta all’italiana di oggi di Anna Moroni, il dolce al cioccolato, i tortini con cuore morbido.

RICETTE ALL’ITALIANA – SFORMATINO AL CIOCCOLATO CON CUORE CALDO

Ingredienti: 4 uova, 125 g di cioccolato fondente al 70%, 80 g di zucchero, 30 g di burro, 30 g di farina, cannella, cacao amaro in polvere

Preparazione: versiamo l’acqua nel pentolino e adagiamo dentro una ciotola adatta, facciamo sciogliere il cioccolato a bagnomaria, quindi mettiamo nella ciotola il cioccolato fondente a pezzi e il burro. Facciamo attenzione a non farlo bruciare ma a bagnomaria è tutto più semplice.

Rompiamo le uova, controlliamo una alla volta se sono fresche. Versiamo lo zucchero nelle uova e battiamo con la forchetta, aggiungiamo la farina, battiamo e aggiungiamo un po’ di cannella. Mescoliamo bene il tutto. Versiamo il cioccolato fuso nella ciotola con il composto appena preparato, mescoliamo bene.

Imburriamo gli stampini, perfetti quelli usa e getta, passiamo negli stampini anche il cacao amaro in polvere, facciamo aderire bene. Versiamo il composto negli stampini riempiendo 4 stampini. Adagiamo gli stampini nella teglia. Mettiamo in forno a 180 gradi statico per circa 17 – 18 minuti. Sforniamo, sformiamo e serviamo subito.